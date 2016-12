Zvijezda evropskog fudbala optužena za doping (FOTO, VIDEO)

Samir Nasri, bivši fudbaler Arsenala i Mančester Sitija, mogao bi da se nađe na optuženičkoj klupi, nakon što je pokrenuta istraga zbog njegove navodne umiješanosti u doping aferu.

Tokom posjete Los Anđelesu, Samir Nasri je, navodno, posjetio kliniku “Drip Doctors”, koja vitaminskom terapijom utiče na oporavak tijela.

Kako španska antidoping agencija zabranjuje ovakve vidove terapije, koje uključuju intravensku infuziju, sem ukoliko postoji terapeutska dozvola, Nasri se našao pod istragom.

No, da stvar, pored toga što je ovaj tip vitaminskog oporavka i WADA zabranila još 2005. godine, bude još gora, pobrinula se, prema informacijama kojima raspolažu strani mediji, Nasrijeva djevojka, koja je iznijela niz optužbi prema kojima je Nasri, pored vitaminske, dobio i “seksualnu” terapiju.

Nasri trenutno nastupa za Sevilju, kao pozajmljeni igrač Mančester Sitija.

@DripDoctors @SamNasri19 @SevillaFC live scenes of Nasri and the doctor pic.twitter.com/L9GPyRferL