Adetokumbo ponovo "ponizio" Šarića (VIDEO)

Janis Adetokumbo (22), vršnjak Darija Šarića, sjajno je igrao u pobjedi njegovih Baksa nad Šarićevim Siksersima (112:98), a zanimljivo je bilo vidjeti sudar dvije mlade zvijezde najjače košarkaške lige svijeta jer ne samo da su istih godina, nego su i slične konstitucije - Šarić je visok 208 centimetara i težak 110 kilograma, dok su Adetokumbo mjere 211/101.

Šarić je postigao 14 poena, što mu je čak 13. utakmica zaredom koju je u ruki sezoni završio s dvocifrenim brojem poena.

Nije ovo šuterski bila njegova noć jer iz igre je gađao 5/15, trojke 1/5. Ali s osam skokova bio je drugi najbolji skakač na susretu, a istakao se i s osam asistencija.

Janis Adetokumbo je s druge strane briljirao. Bio je prvi strijelac utakmice sa 24 poena (šut iz igre 7/13, slobodna bacanja 9/12), uz osam skokova, pet asistencija, dvije ukradene lopte i tri blokade.

Upravo je blokadom Šarića u trećoj četvrtini, Adetokumbo izazvao nelagodni uzdah 21.000 gledalaca u "Wells Fargo Centeru".

Šarić je u 35. sekundu snimka u priloženom tvitu, s desne strane ušao u reket i podigao se prema košu, ali tamo ga je čekao gorostasni suparnik i blokadom zabio u pod.

The Greek Freak led the Bucks over the 76ers with 24 points, 8 rebounds, 5 assists and 3 blocks!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/UhOLdLw6Ri