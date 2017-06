Aleksandar Petrović: Popović je bekap za crne rupe

Ambicija je jedna jedina - da izgledamo dobro i ne postoji trener, čak i onaj najkvalitetniji, koji može obećati sam vrh kada se igra nokaut sistem. To je za mene u domenu filozofiranja i gatanja. Imamo samo jednu obavezu - da budemo na tragu atmosfere iz prošle godine, da što lakše prođemo skupinu i, nadam se, budemo pravi u nokaut fazi kad bude najvažnije.

Rekao je ovo za "Nezavisne" Aleksandar Petrović, selektor reprezentacije Hrvatske, koji je u srijedu objavio širi spisak za Evropsko prvenstvo koje će se održati od 31. avgusta do 17. septembra u Rumuniji, Izraelu, Finskoj i Turskoj. Hrvati će svoje utakmice grupne faze igrati u Klužu. Najveće iznenađenje na spisku popularnog Ace Trice je povratak plejmejkera Marka Popovića, koji za nacionalni tim nije igrao šest godina.

"Taj popis je skupina svega što Hrvatska ima, s tim da će se spisak od 14 imena znati do polovine jula. Popović želi apsolutno pomoći, on bi trebalo da bude bekap koji će da popuni neke crne rupe koje smo imali prethodne godine u Torinu, tokom kvalifikacija za Olimpijske igre i samom turniru u Riju. On bi trebalo da pokrije te problematične minute kako bismo bili na tragu da budemo što kvalitetniji", kazao je Petrović.

NN: Kakva je situacija sa mladim igračima iz NBA, da li će se odazvati?

PETROVIĆ: Informacije o njima imaću do polovine jula. Ivica Zubac i Dragan Bender igraju ljetnu ligu za LA Lejkerse i Finiks, situacija oko Ante Žižića i Bostona još nije poznata. Žao mi je zbog odbijenice Marija Hezonje iz Orlanda, ali kada prođe tih 45 dana, ponovo ću pokušati da razgovaram s njim i da ga uvjerim da je potreban kako on nama, tako i mi njemu. Igranje za reprezentaciju mu ne može odmoći u daljoj karijeri, ali ako njegov odgovor bude negativan imamo dovoljno igrača na listi da ga odmijenimo. Imamo zasad neki kostur od sedam do osam igrača na koje možemo da računamo.

NN: Da li je problem za Hrvatsku što grupnu fazu igrate u Klužu, a završnica prvenstva je u Istanbulu, za razliku od nekih ekipa koje su cijelo prvenstvo u Turskoj?

PETROVIĆ: Mislim da to neće biti problem, između grupne faze i početka eliminacionih mečeva ima dva dana pauze, što je sasvim dovoljno da sve dočekamo spremni. I momčadi koje igraju u Istanbulu će mijenjati hale, tako da se neće apsolutno privići na neku. Jedina prednost za njih je tih dva i pol sata puta koliko ima od Kluža do Istanbula. Europsko prvenstvo je teže igrati od Olimpijskih igara, više je skupina i utakmica.

NN: Ko su favoriti po Vašem mišljenju?

PETROVIĆ: Postoji osam do devet reprezentacija koje mogu ući u borbu za medalju na Europskom prvenstvu, to je nokaut sistem i svako može da učini mnogo. Favoriti su tu kao i svake godine Španjolska, Srbija i Francuska, ali treba još sačekati da se sastave rosteri i vidi ko će nastupiti u kojem sastavu.

NN: Koliko će na Francusku uticati smjena generacija, nema više Tonija Parkera koji je nosio tim posljednjih 15 godina, a upitan je i Nikolas Batum?

PETROVIĆ: Mislim da to nije veliki hendikep, oni imaju 10 do 20 fantastičnih igrača, tako da se tu izostanci i ne primjećuju previše. Imaju zaista ekstremnu bazu, ukoliko recimo ne igra Batum tu je Evan Furnije, koji je odličan igrač. Upitna je uloga Parkera i da li je on posljednjih godina bolji od njihovih ostalih plejmejkera. Mene fascinira Španjolska i ta njihova želja, svi njihovi ključni igrači koji imaju dosta godina su na dispoziciji selektoru Serđu Skariolu.

Pobjeda Bandića dobra za Cibonu

NN: Napustili ste funkciju izvršnog dopredsjednika Cibone nakon prodaje Ante Žižića. Vidi li se njihov put izlaska iz finansijske krize?

PETROVIĆ: Dosta toga ovisi o drugom krugu lokalnih izbora, mislim da bi sportu i Ciboni mnogo značilo da Milan Bandić bude gradonačelnik, a svi drugi su upitni u tom pogledu. Zagrepčani priznaju da je to brend i da ne smije da zavisi samo od finansija koje može izdvojiti grad. Za kvalitetniji pomak potreban je i privatni kapital, mada je to sada mnogo teško nakon svega što se događa s "Agrokorom". Malo ko razmišlja o sportu i ulaganju u njega.

Petrovićev širi spisak

Hrvatska će na EP igrati u Grupi C sa Mađarskom, Češkom, Španijom i Crnom Gorom. Prvi meč na turniru igraju 1. septembra protiv Mađarske, a na spisku Petrovića su: Roko Leni Ukić, Marko Popović, Toni Katić, Dominik Mavra, Luka Božić, Luka Babić, Krunoslav Simon, Mario Hezonja, Bojan Bogdanović, Domagoj Bošnjak, Ivan Ramljak, Filip Krušlin, Marko Tomas, Marin Rozić, Nik Slavica, Dario Šarić, Dragan Bender, Željko Šakić, Tomislav Zubčić, Hrvoje Perić, Damjan Rudež, Miro Bilan, Darko Planinić, Ante Žižić, Ivica Zubac, Luka Žorić, Ivan Buva, Josip Sobin.