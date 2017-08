Aleksandar Petrović: Silazak Hrvatske sa postolja 1995. je bila politička i pogrešna odluka

Selektor košarkaške reprezentacije Hrvatske Aleksandar Aco Petrović izjavio je da je silazak sa postolja na Evropskom prvenstvu 1995. godine, kada je Jugoslavija bila šampion, donijet političkom odlukom iz kabineta tadašnjeg hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

Hrvatski košarkaši i selektor Aco Petrović sišli su sa postolja uoči dodjele zlatnih medalja selekciji Jugoslavije i intoniranja himne, a baš poslije te bronze na medalju sa velikih takmičenja čekaju već 22 godine.

"Bila je to čista politička odluka koja je, ako se gleda s ove vremenske distance, smiješna i pogrešna. U razgovoru s Banskim dvorima tako je odlučeno. Jednostavno je naređeno da nakon što dobijemo medalje napustimo pobjedničko postolje. Iskreno, ja osobno tako nešto ne bih nikada napravio, ali tako su odlučili ljudi u Zagrebu", rekao je Petrović za hrvatski T-portal.

Petrović ne smatra da je od tada počelo "proklestvo" za hrvatsku reprezentaciju, već da je uvijek bio splet nesrećnih okolnosti.

"Poslije tog incidenta počelo je da se govori o tzv. prokletstvu FIBA i nekim teorijama zavjere, ali mislim da je uvijek bilo do nas kada nismo uspjeli doći do medalje. Bili smo blizu u nekoliko navrata, na Eurobasketu 2003. primili smo dva nesrećna koša protiv Rusa, na Eurobasketu 2005. nismo zagradili jednu odbijenu loptu protiv Španije, a 2001. u četvrtfinalu protiv domaćina Turske imali smo plus 19 nekih 13 minuta prije kraja i ipak izgubili. Dakle, ispaštali smo zbog vlastitih propusta i zato mislim da nema razloga da se govori o nekim teorijama zavjere".

Petrović nije mogao da obeća medalju sa predstojećeg Evropskog prvenstva.

"EP je puno kompleksnije i zahtjevnije od olimpijskog turnira jer igraš jednu nokaut utakmicu više. U pripremnom periodu smo izgledali sjajno, nadigrali smo sve nosioce medalja s prošlog Eurobasketa i svesni smo da se sa svim svetskim selekcijama možemo ravnopravno nositi. Apsurdno je da obećam medalju iz razloga što posle grupa možemo da u eliminacionoj fazi da idemo na snažnu Srbiju, domaćina Tursku ili nezgodnu Rusiju. Sve je otvoreno, možemo u borbu za medalju, a možemo i da nesrećno izgubimo", zaključio je Petrović.