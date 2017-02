Aleksandar Petrović za "Nezavisne": Jokiću kapa do poda

Nikola Jokić je buknuo onog trenutka kada su u Denveru procijenili da treba da mu daju veću minutažu od Jusufa Nurkića. To je tako u životu, došlo je do Nurkićevog trejda u Portland, Jokić se isprofilirao u dominantnu peticu i kapa do poda za ono što je napravio proteklih mjeseci, kaže za "Nezavisne" aktuelni selektor košarkaške reprezentacije Hrvatske Aleksandar Petrović.

Proslavljeni trener i košarkaški stručnjak s kojim je Hrvatska osvojila posljednju medalju s velikih takmičenja (bronza na EP u Atini, 1995) nedavno je dobio povjerenje Upravnog odbora Košarkaškog saveza Hrvatske da i dalje nastavi obnašati funkciju selekcija reprezentacije Hrvatske.

"S obzirom na to da smo imali gotovo besprekorno ljeto, stvorili odličnu atmosferu, bio bih licmjeran da kažem da nisam očekivao takav ishod. U konačnici mogu reći da je to bila logična odluku", rekao je popularni Aco Trica, nekadašnji selektor reprezentacije BiH.

NN: Može se reći da se Hrvatska prošle godine vratila na velika vrata svjetske košarke.

PETROVIĆ: Mi smo na turniru u Kordobi, a onda i na Olimpijskim igrama pobijedili tri nositelja, osvajače medalja na posljednjem Eurobasketu, Francusku, Španjolsku i Litvaniju. Kada u dva tjedna pobijediš te rivale, onda realno imaš realnu podlogu. Svjesni smo kvalitete i atmosfere koju imamo i radićemo sve što treba da se predstavimo u dobrom izdanju na ovogodišnjem Eurobasketu.

NN: Očekivanja hrvatske javnosti će po svemu sudeći biti velika od Evropskog prvenstva 2017.

PETROVIĆ: Nećemo upasti u zamku i obećavati medalje, nego ćemo se dobro pripremiti. Znamo koja nam je grupa i s kim se poslije križamo. Tamo nas čekaju teški protivnici, ali bićemo spremni na sve moguće zamke koje će nas čekati.

NN: Koliko ste zadovoljni nastupima hrvatskih košarkaša, prije svega onih koji nastupaju u NBA ligi?

PETROVIĆ: Većina vrlo dobro reagira. Ante Žižić je jako dobar u Darušafaki, Ivica Zubac je našao svoje mjesto u Lejkersima. Mladi naviru, a oni bi trebalo da popune ta neka mjesta koja su nam bila probematična. Bojan Bogdanović i Dario Šarić su postali lideri svojih timova. Mali problem je manja minutaža za Marija Hezonju, dok je Dragan Bender imao operaciju. Ja već naredni mjesec idem u SAD, gdje ću se vidjeti sa svima njima.

NN: Nedavno ste iznenadili ostavkom na sve funkcije u Ciboni. Krivac je bio Ante Žižić?

PETROVIĆ: Do tada smo bili u trci za plejof ABA lige. Onog trenutka kada je odlučeno da on ide, ja sam napravio to što sam napravio. Nisam razmišljao na taj način. Cibona sada ima nula šansi da bude među četiri najbolja tima. Ambicije su svedene da budeš peti ili šesti, ne možeš ni gore ni dolje.

NN: Kada ste se već dotakli ABA lige, šta očekujete od završnice regionalnog takmičenja?

PETROVIĆ: Sve osim ponovnog naslova Crvene zvezde predstavljalo bi iznenađenje. Ipak, treba predvidjeti da će u tom eventualnom finalu biti dosta umorni. Treba vidjeti kako će prije svega reagirati Cedevita.

NN: Da li ste iznenađeni ovosezonskim Zvezdinim nastupima u Euroligi?

PETROVIĆ: Naravno da je to iznenađenje. Sada su vezali neke poraze, ali to je bilo za očekivati. Ništa nije gotovo, Darušafaka zaostaje samo jednu pobjedu i ima domaću utakmicu zadnje kolo protiv Zvezde. Ipak, bez obzira na to hoće li Zvezda izboriti plasman u top osam, već sada je najugodnije iznenađenje Eurolige.

NN: Reprezentacija BiH, s kojom ste ostvarili neke velike pobjede, trenutno je bez selektora. Kako gledate na stanje u bh. košarci?

PETROVIĆ: Iskreno, nemam pojma u kojem smjeru ide Košarkaški savez BiH. O tome ko će biti i ko bi mogao biti selektor u odnosu na prošle kvalifikacije je teško razgovarati, jer zaista nisam upućen u dešavanja odnosno u kojem pravcu ide bh. savez.