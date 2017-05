Amar Gegić: Očekujem poziv selektora Vujoševića

Krajni cilj mi je izlazak na draft i odlazak u NBA ligu za nekoliko godina, to je cilj svakog igrača, ali da bi se to ostvarilo moram do tada da dostignem visok evropski nivo.

Rekao je ovo za "Nezavisne" Amar Gegić, košarkaš Bajerna i mladi reprezentativac BiH, koji je s mladim timom Bajerna u nedjelju postao prvak Njemačke.

Mladi plejmejker (19) je sa 24 poena, šest skokova i pet asistencija bio najbolji igrač finalnog duela u kome su Bavarci deklasirali IBAM 94:71. Osim njega, najbolji u redovima ekipe iz Minhena bio je srpski košarkaš Marko Pecarski sa dabldabl učinkom od 22 poena i 12 skokova. Gegić ne krije zadovoljstvo učinjenim.

"Zadovoljan sam svojom individualnom sezonom, sve to naravno može i bolje, uvijek se može naučiti nešto novo. Prva godina u inostranstvu je prošla u navikavanju, radio sam dosta i na svojim manama u igri i nekim tehničkim stvarima. Pomogli su mi dosta u klubu i odlično me prihvatili od prvog dana. Završni tirnir je bio organizovan na vrhunskom nivou, svako je imao cilj da osvoji titulu i bude najbolji, a mi smo je zasluženo osvojili", kaže Gegić, koji je zimus sa 5,2 asistencije po meču u dresu BiH bio drugi najbolji dodavač Evropskog prvenstva za juniore.

NN: Da li ste Vi i Pecarski budućnost Bajerna?

GEGIĆ: On je veliki talenat evropske košarke, na nama je da radimo i borimo se da uradimo što više da se to ostvari.

NN: Kada očekujete ulazak u prvi tim i kolika je razlika igranja između Njemačke i BiH?

GEGIĆ: Plan je bio i ove godine da igram za prvu ekipu, sada treba da radim na tome da me priključe naredne. Razlika između igranja u BiH i Njemačkoj je ogromna, ovdje imate ekipe koje nastupaju u Evroligi i Evrokupu, radi se o atletski veoma jakom takmičenju i veliki je korak igranje u tako jakom prvenstvu. Očekujem da Njemačka u narednih pet godina bude u vrhu evropske košarke, među četiri najjače lige kao što je to slučaj u fudbalu.

NN: Koliko ste se aklimatizovali na život u Minhenu i fali li Vam rodno Sarajevo?

GEGIĆ: Minhen je zaista velika metropola, svi su me prihvatili odlično, idem često i na utakmice Bajerna u fudbalu, koji je zaista evropski gigant i cijeli grad je ne nogama kada igraju na "Alijans areni". Sarajevo volim, ali zasad mi ne nedostaje puno.

NN: Očekujete li poziv u seniorsku reprezentaciju BiH ovog ljeta i može li BiH da se plasira na Svjetsko prvenstvo u Kinu 2019. godine?

GEGIĆ: Očekujem da buden pozvan, mislim da ćemo se plasirati ukoliko budemo ispoštovali sve dogovore i igrali timsku igru. Jako je važno i da se svi igrači odazovu na poziv u reprezentaciju. Na mjesto selektora došao je Duško Vujošević, koji je veliko ime. Veliko iskustvo za nas mlade će biti rad s njim i mnogo će nam značiti.

NN: Pratite li igre reprezentativaca BiH?

GEGIĆ: Pratim redovno, mislim da su Jusuf Nurkić i Elmedin Kikanović odigrali zaista vrhunske sezone. Odličan je bio i Miralem Halilović u Šibeniku, a i Nemanja Gordić je odigrao dobru sezonu u Budućnosti.

Musa pred krunom

Bh. reprezentativac Džanan Musa sa 16 poena bio je najbolji u pobjedi Cedevite nad Cibonom 79:54, kojom su "vitamini" osigurali petu odlučujuću utakmicu finalne serije plejofa. Sada je rezultat u seriji 2:2, a odlučujući meč igra se u četvrtak u hali "Dražen Petrović". Osim Muse istakli su se Marko Tomas i Miro Bilan sa po 12 poena, dok su kod "vukova" bolji od ostalih bili Domagoj Bošnjak sa 14 i Luka Žorić sa 13 poena.