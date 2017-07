Amerikanci zbunjeni Bogdanovićima u NBA ligi

Nakon što je potvrđeno kako će Bogdan Bogdanović potpisati ugovor sa Sakramentom na tri godine, očekivano je Amerikance zbunila sličnost njegovog imena i prezimena s hrvatskim reprezentativcem Bojanom Bogdanovićem.

Bilo je sigurno da će prije ili kasnije u NBA ligi zaigrati oba Bogdanovića, hrvatski i srpski reprezentativac, a to će se dogoditi sljedeće sezone.



Sličnost imena i prizemena Bojana i Bogdana očekivano zasad zbunjuje Amerikance, a njihovi novinari pokušavaju objasniti razliku.



'Bogdan Bogdanović nije Bojan Bogdanović. On je Srbin, nije Hrvat. On je bek šut, a ne nisko krilo i bio je u idealnoj petorci Eurolige,' piše Sacramento Bee i pita se je li klub dobio novog Predraga Stojakovića.



Vjeruje se da će Bogdan zaraditi oko tridesetak miliona dolara kroz tri sezone, a za njegov prelazak u Sacramento zasluge pripadaju i glavnom menadžeru Kingsa Vladi Divcu koji vjeruje u svog sunarodnjaka, osvajača Eurolige s Fenerbahčeom. (Tportal.hr)