Bamberg otpušta Milera

Teško je očekivati da će Kvinsi Miler i Crvena zvezda ponovo sarađivati, prenosi specijalizovani košarkaški novinar Dejvid Pik.

Bivši krilni centar kluba sa Malog Kalemegdana nije se snašao u Bambergu i prema izraelskom novinaru njemački klub će ga otpustiti.

Međutim, iako su se pojavile spekulacije da bi Kvinsi mogao ponovo u Beograd, Pik je na Twitteru napisao da će do dogovora teško doći.

Miler od prošle sezone ima problema sa kolenima i njegovo zdravlje je veliki znak pitanja.

Poslije fantastične sezone u Crvenoj zvezdi, Kvinsi je prešao u Makabi iz Tel Aviva, ali je tog ljeta pokidao ligamente kolena i zbog toga je propustio veliki dio sezone.

Kada se vratio sredinom januaru nije bio onaj stari, a evo i 10 mjeseci kasnije kao da i dalje ne može da pronađe pravi ritam.

Miler je ostavio veliki trag u Beogradu iako je proveo samo jednu sezonu. Bivši igrač Denver Nagetsa postao je miljenik navijača, ali je teško očekivati da će do ponovne saradnje doći.

Amerikanac je u crveno-bijelom dresu u Evroligi prosečno bilježio 14,1 poen, 5,7 skokova i 1,5 blokadu na 24 odigrane utakmice.

Nažalost, kao što smo i rekli, prošle takmičarske godine ga je omela teška povreda i u najelitnijem košarkaškom takmičenju odigrao je samo četiri meča na kojima je beležio sedam poena i 3,3 skoka.

Source: Bamberg is giving strong consideration to release of forward Quincy Miller, who's been struggling to perform for BBL winners.