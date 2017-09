Bertomeu: FIFA kontroliše UEFA, dok FIBA nema ništa sa NBA

Đordi Bertomeu, izvršni direktor Evrolige, rekao je u Atini da situacija u košarci nije kao u fudbalu i da kvalifikacije za SP u ovakvom formatu nisu moguće.

Takođe, Bertomeu je pohvalio FIBA zbog zbog toga što se Svjetska prvenstava neće igrati u istoj godini kao Svetski kup u fudbalu.

"Moram da čestitam FIBA na činjenici da će igrači na svaka četiri ljeta imati reprezentativnu pauzu, kao i to da se SP u košarci neće igrati iste godine kao i u fudbalu", rekao je Bertomeu, a potom i dodao.

"Podržavamo nacionalne timove, voljeli bismo da vidimo da igrači igraju pred domaćom publikom jer to pomaže sportu. Međutim, to može da se desi jedino ako najbolji igrači igraju za reprezentacije i to neće biti slučaj u novom kalendaru. Ne možemo da se poredimo sa fudbalom i njihovim kvalifikacijama", dodao je Bertomeu.

Izvršni direktor Evrolige kao glavni primjer naveo je to da FIFA ima kontrolu nad UEFA, dok to nije slučaj kod FIBA koja apsolutno nema ništa sa NBA, dok nema uticaj ni na EKA.

"Fudbalske zvijezde poput Mesija, putuju 'pola svijeta' kako bi igrale za nacionalne timove. To nije slučaj u košarci. U fudbalu se to dešava jer FIFA kontroliše UEFA, dok u našem slučaju FIBA nema nikakav uticaj na NBA i najjača liga na svijetu nije pristala da svojim igračima dopusti da igraju kvalifikacije", rekao je Bertomeu.

On je takođe kazao da Evroliga ne može da se poredi sa NBA, ali isto tako oni neće dopuštati svojim igračima da u toku sezone igraju kvalifikacije.

"Mi nismo NBA, ali isto tako ni FIBA nije NBA. Ideja o ovim 'prozorima' ne radi u ovom trenutku. Traže od nas da damo najbolje igrače, a kada pogledamo, najbolji igrači, oni koji igraju u NBA neće igrati. Ne mislim da će to pomoći promociji sporta. Najbolji igrači moraju igrati", kazao je Bertomeu, piše B92.