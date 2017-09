Blažič: Oni su star tim, morali smo igrati brzo

Bek Slovenije Jaka Blažič istakao je da Španija nije imala odgovor na igru njegovog tima u polufinalu Evrobasketa.

Slovenija je srušila branioca titule sa čak 20 poena razlike u Sinan Erdem Domu.

"Perfektna utakmica, od početka smo igrali agresivno, kako smo se dogovorili. Od početka Španci nisu imali odgovor na našu igru. Oni su star tim, morali smo da igramo brzo", rekao je Blažič.

Slovenija je tako ostala jedini neporaženi tim na Evropskom prvenstvu.

"Svi znaju šta je čija uloga u timu. Drugari smo, šalimo se van terena, i izlazimo zajedno ponekad. To je hemija koja ne može da se opiše. Igramo kao braća to je najbitnije. Sa srcem, za državu, a to nam je falilo prošlih godina", dodao je bivši bek Crvene zvezde.

U finalu čekaju boljeg iz duela između Srbije i Rusije, koji igraju u petak od 20:30.

"Ja se nadam pobijedi Srbije, da igraju dve države sa Balkana. Imam tamo i drugare, pa da vidmo ko je bolji u finalu", zaključio je Blažič.

Luka Dončić odigrao je još jednu maestralnu partiju, bio je na korak od tripl-dabla.

"Ne osjećam da smo dobili, nevjerovatan osjećaj. U odbrani smo bili čvrsti, odigrali smo odličnu utakmicu. Bila je ovo posebna utakmica za mene. Znam mnogo momaka tamo, ali van terena smo prijatelji, na terenu nismo", rekao je Dončić.

Srbija ili Rusija?

"Nije to želja, mislim da će Srbija dobiti. Ko god dođe spremićemo se za njega", istakao je bek Real Madrida.

(B92)