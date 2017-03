Bobi sedam poena, Vestbrukov 35. dabl-dab

Do pobjeda u NBA u noći između srijede i četvrtka stigli su Čikago, Oklahoma i Vašington.

Čikago je odigrao sjajan meč protiv Detroita i slavio sa 117:95.

Bulsi su u jednom trenutku imali i 25 poena prednosti, a do 33. pobjede u sezoni vodio ih je Nikola Mirotić sa 28 poena. Mirotić je dodao i pet skokova, dvije asistencije, tri ukradene lopte i jednu blokadu. Džefri Lovernj ga je pratio sa 17 poena, jedan manje je dodao Džimi Batler koji je uz 12 asistencija zabilježio dabl-dabl dok je Pol Zipser meč završio sa 15 poena.

U Detroitu su najefikasniji bili Tobajas Haris i Markus Moris sa po 15 poena. Džon Lojer je dodao 13, a Stenli Džonson 12. Andre Dramond je postigao svega osam poena ali je zabilježio 17 skokova.

Boban Marjanović je za sedam minuta na parketu postigao sedam poena uz dva skoka.

Oklahoma je na svom parketu bila bolja od Filadelfije 122:97.

Od samog početka je Oklahoma krenula jako i samo povećavala prednost, a Filadelfija je bila ravnopravan rival samo u posljednjoj četvrtini, ali tada je bilo kasno.

Meč je, kao i mnogi Tanderovi dueli ove sezone, protekao u znaku Rasela Vestbruka koji je sa 18 poena, 11 skokova i 14 asistencija zabilježio 35. tripl-dabl ove sezone. I sve to za 27 minuta. Na šest tripl-dabl učinaka je od Oskara, a ostalo mu je 11 mečeva da pokuša i stigne rekord. Vestbruk je šutirao bez promašaja za dva poena i sa linije za slobodna bacanja (6-6 oba) i tako postao prvi igrač kome je u NBA pošlo za rukom da na taj način zabilježi tripl-dabl.

Enes Kanter je bio najefikasniji u Oklahomi sa 24 poena, a uz to je sa 11 skokova zabilježio dabl-dabl. Viktor Oladipo dodao je 18 poena.

Nik Stauskas je bio najbolji u Filadelfiji sa 20 poena. Dario Šarić duel je završio sa 12 poena, po dva skoka i asistencije, jednom ukradenom loptom i tri blokade.

Vašington je uspio da dođe do pobjede protiv Atlante i pored toga što su gosti bolje odigrali prvo poluvrijeme. U trećoj četvrtini je Vašington preuzeo "stvar u svoje ruke", ali su ranim ulaskom u bonus u posljednjoj dionici zakomplikovali sebi završnicu pa su do samog kraja strepili za pobjedu do koje su došli rezultatom 104:100.