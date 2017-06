Bogdanović: NBA? Kada je najlepše onda se ide...

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović izjavio je danas da još uvijek nije odlučio da li će ovog ljeta otići u NBA ligu iz Fenerbahčea jer želi da vidi kakvu bi ulogu mogao da ima u Sakramentu, ali da ima veliku želju da pređe u SAD.

Prema njegovim riječima sve bi trebalo da bude poznato poslije 1. jula kada će krenuti u pregovore sa klubom čiji je potpredsjednik Vlade Divac.

"Dobijao sam poruke iz Sakramenta posle Fajnal-fora Evrolige, to je normalno, prate me, imaju želju da dođem u SAD, kao i ja, ali još nisam odlučio. Ne znam da li ću ovog leta ili za pet zavisi od mnogo faktora, finansija, minutaže", rekao je Bogdanović novinarima u TC Ušće.

Kako je naglasio, dolazak u Fenerbahče bio je sa ciljem da preko Istanbula ode u najjaču ligu svijjeta.

"Svako leto sam odlučivao, pa tako ću i ovo. Kažu da je najbolje da se ode kada je najlepše. Tako sam otišao iz Partizana", aludirao je Bogdanović na titule prvaka Turske i Evrolige.

Odlični šuter dodaje da nije imao vremena da proslavi trofej šampiona Evrope, ali da je osjećaj fenomenalan.

"Zbog toga sam radio celu karijeru i izabrao baš Fenerbahče. Mislim da ne treba da žale za mojim odlaskom, dao sam 300 odsto i sad čekam šta će da se desi".

Bogdanović je izbjegao pitanje ciljevima na Evropskom prvenstvu sa reprezentacijom Srbije porukom da je rano za najave jer je najvažnije da tim bude u najjačem sastavu.

"Jedva čekam obaveze sa reprezentacijom, možda i zbog sjajnih prijateljskih odnosa među nama, to je najbitnije. Posle medalja imamo samopouzdanje, skoro svi igrači imaju dobru sezonu, to je važan faktor za uspeh, ali je presudno da pogodimo formu", rekao je on.

Prethodno, Bogdanović će organizovati kamp za najtalentovanije dječake i djevojčice iz regiona na terenima KK Partizan na Kalemegdanu 26. i 27. juna.

"Učestovavo sam na nekoliko kampova, uvek sam voleo da se takmičim i taj period budi u meni lepa sećanja. Nadam se da će i današnja deca biti srećna na mom kampu. Imao sam svoje idole kao dete, jedan od njih bio je Kobe Brajant", zaključio je Bogdanović.