Bogdanović: Nemamo ponosa i krvi

Nismo imali volju i želju, nismo pokazali da imamo ponos. Iz godine u godinu gubimo ovakve utakmice, padamo na istim stvarima. Očigledno nemamo ponosa i krvi u se-bi. Kada u nokaut fazi primiš 100 poena i ne napraviš nijedan jak faul to dovoljno govori o nama.

Rekao je ovo Bojan Bogdanović, najbolji košarkaš reprezentacije Hrvatske, nakon debakla i ubjedljivog poraza od Rusije 78:101 u osmini finala Evropskog prvenstva, što je još jedno u nizu razočaranja "kockastih" na velikim takmičenjima. Bogdanović je sa 28 poena bio najbolji u timu Hrvatske, a podršku je imao samo u Luki Žoriću, koji je postigao 11 poena (šut iz igre 5/5). Podbacio je drugi najbolji hrvatski igrač Dario Šarić, koji je postigao 13 poena, ali uz katastrofalan šut (3/14). On kao krivce za neuspjeh vidi sve igrače osim Bogdanovića.

"Mi spominjemo neku Češku, a dogodi nam se isto danas. Mislim, nemam komentara, j..i ga, očigledno je da nemamo kvalitet. Stvorila se neka priča da mi nešto možemo, očigledno je da ništa ne možemo i to je to. Očigledno je bilo da se nijedan igrač osim Bojana nije razigrao. Bojan uvijek daje svoje, igra dobro, očigledno je da nijedan igrač nije uhvatio neku formu. Izgledali smo loše, da nam se ovo barem u grupi dogodilo. Kada dođe ta neka plejof utakmica, mi uvijek podbacimo i to je to", kazao je krilni centar NBA ligaša Filadelfije, koji je bio drugi najbolji novajlija (ruki) u najjačoj ligi svijeta prethodne sezone.

Šarić smatra da nije odigrao loše protiv Rusa.

"Ja sam dao sve od sebe, borio sam se. Mislim da sam odigrao korektnu utakmicu i to je to", zaklučio je Šarić.

Aleksandar Petrović, selektor Hrvatske, nije siguran da li će voditi tim i u budućnosti.

"Dogovor je bio da od natjecanja do natjecanja sjednemo i vidimo, nisam o tome ni razmišljao jer sam bio koncentriran na utakmice", rekao je Petrović i dodao:

"Žao mi je što nismo bili kompaktna momčad, dopustili smo im puno, apsolutno nismo ništa branili, oni su uhvatili samopouzdanje i tu je bilo gotovo", zaključio je Petrović.

Najbolji kod Rusa bio je Aleksej Šved, koji je sa dabldabl učinkom od 27 poena i 12 asistencija bio nerješiva enigma za Hrvatsku. Odlično su ga pratili Andrej Zubkov i Dmitri Kulagin sa po 14 poena. Španija je savladala Tursku 73:56 pa se tako i četvrti domaćin grupa oprostio od takmičenja. Najbolji kod aktuelnih evropskih prvaka bili su plejmejkeri Riki Rubio sa 15 i Serhio Rodrigez sa 11 poena. Kod Turaka je sa 20 poena najbolji bio Furkan Korkmaz, ali nije imao adekvatnu podršku saigrača.

Španci danas od 17.45 igraju četvrtfinalni meč sa neugodnim Nijemcima. Svoju snagu i sposobnost da iznenade "panceri" su već pokazali u mečevima protiv Italije u grupi i Francuske u osmini finala, kada su odnijeli pobjede. Igru dosta zasnivaju na individualnim kvalitetima plejmejkera Denisa Šrodera, koji je sa 23,2 poena po meču drugi strijelac šampionata. Španci su ipak apsolutni favorit na ovom meču, gdje ukoliko odigraju na nivou svojih mogućnosti pobjeda ne bi trebalo da dolazi u pitanje. Od 20.30 sastaće se Slovenija i Letonija, dvije ekipe koje su hit prvenstva i koje igraju možda i najljepšu košarku. Letonija je bila silna u nedjelju protiv Crne Gore, koju je savladala 100:69, a Ainars Bagackis, selektor ekipe sa Baltika, s puno samopouzdanja očekuje meč protiv "zmajčeka".

"Mislim da imamo realne izglede protiv Slovenije, koja ima sjajnu ekipu i igra jako dobro na Evropskom prvenstvu. Ali, igramo i mi jako dobro. Biće to sjajan meč. Vjerujem da možemo do polufinala", kazao je Bagackis.

Sutra su presotala dva četvrtfinalna duela, a igraju Grčka - Rusija (17.45) i Srbija - Italija (20.30).