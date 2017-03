Borba Vašingtona, Voriorse zabrinuo i Durent

Vašington je na svom parketu nakon velike borbe savladao Golden Stejt Voriorse 112:108.

Sjajnom igrom u prvoj četvrtini u kojoj su postigli 40 poena, igrači Vašingtona otvorili su meč protiv Golden Stejt Voriorsa i do poluvremena napravili 12 poena razlike.

Ipak, u trećoj četvrtini su se Voriorsi potpuno vratili u igri na početku četvrte dionice praktično je sve krenulo od početka. Potpuno izjednačena, koš za koš igra donela je mnogo neizvjesnosti koju je na kraju u korist Vizardsa rešio Markif Moris sa dva pogođena slobodna bacanja tri sekunde prije posljednjeg zvuka sirene.

Voriorsima ostaje da brinu zbog poraza, ali i zbog povrede Kevina Durenta koji je nagnječio koljeno i na parketu je proveo samo minut.

The @WashWizards prevail.



Wall ties his career high w/ 19 AST, Beal goes for 25 PTS. #DCFamily defeats @warriors 112-108.



Curry: 25 PTS. pic.twitter.com/JmESVwGmNm