Bosna nadigrala Igokeu

SARJEVO - Bosna je u derbiju kola, ali i cijelog prvenstva večeras u Skenderiji nakon produžetka pobijedila Igokeu sa 88:84 (20:13, 19:18, 20:29, 12:11, 17:13).

Studenti su tako napravili iznenađenje na startu Lige 6 i pokazali da ozbiljno računaju na najviši plasman.

Prvo poluvrijeme proteklo je u boljoj igri domaćeg tima. Agresivnom odbranom prisiljavali su igrače Igokee na greške u napadu, a preko raspoloženih Ikonića, Đorđevića i Šturanovića gradili prednost, koja je u 24. minuti iznosila 15 poena.

No, uslijedio je neshvatljiv pad u igri "Studenata" što koristi Igokea i serijom 11:0 prvo dolazi do svega četiri poena zaostatka, a do kraja trećeg perioda i do peokreta.

U posljednjoj četvrtini obje ekipe napravile su niz grešaka, što je rezultiralo i malim brojem poena. U dramatičnoj završnici Bosna je imala priliku za pobjedu ali je "prokockala" posljednji napad te se ušlo u produžetke.

Junak u ovom periodu bio je Saša Vasiljević, koji je s nekoliko vezanih poena digao dvoranu na noge, a u posljednjim sekundama Ikonić pogađa trojku za konačnih 88:84.

Najefikasniji u redovima Bosne bili su Goran Ikonić sa 22, Maksim Šturanović sa 17, Vladimir Đorđević sa 12 i Saša Vasiljević s 11 poena, a kod Igokee Strahinja Mićović sa 25 i James Artur Robinson sa 22 poena.

