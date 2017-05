Bostonu prvi pik na draftu

Finalisti Istočne konferencije Boston Seltiksi 22. juna će prvi birati igrača na NBA draftu 2017, epilog je lutrije održane protekle noći.

Drugi pik pripao je Los Anđeles Lejkersima, dok će treća birati Filadelfija (prava dobili od Sakramento Kingsa).

Interesantno, Seltiksi prvi nisu birali još od 1950. godine kada su draftovali Čaka Šejra.

Prema nekim prognozama u Bostonu bi mogao da završi bek Univerziteta Vašingotn Markele Fulc, kao drugi pik pominje se Lonco Bol, treći Džoš Džonson...

Četvrti pik pripao je Feniksu, peti Sakramentu, šesti Orlandu, sedmi Minesoti, osmi Njujorku, deveti Danalu, deseti Sakramentu...

