Braun nakon Zvezde MVP kola Evrolige (VIDEO)

Košarkaš Efesa Derik Braun poneo je titulu za najkorisnijeg igrača 21. kola Evrolige.

Turski klub je u petak uveče prekinuo fantastičan niz Crvene zvezde i slavio u Pioniru – 72:86.

Amerčki košarkaš bio je najefikasniji na tom meču i zasluženo proglašen za MVP kola.

Braun je vodio Efes sa 20 postignutih poena, imao je 11 skokova, dvije asistencije i ukradene lopte ostvarivši 33 indeksna poena.

.@D_Brown4 stepped up once again with a monster game to earn MVP honors for Round 21 of the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season. pic.twitter.com/sEhWKVRLKh