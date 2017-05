Bredli nevjerovatnom trojkom donio brejk

Boston Seltiksi uspjeli su da zabilježe prvu pobjedu u finalnoj seriji istočne konferencije, pošto su slavili na gostovanju protiv Klivlend Kavalirsa u trećoj utakmici i tako smanjili na 2:1.

Početak i čitavo prvo poluvrijeme nimalo nisu nagovještavali ishod drugačiji nego u prve dve utakmice u Ti Di Gardenu u Bostonu. Kavsi su već tokom prve četvrtine stigli do dvocifrene prednosti, a onda su je postepeno povećavali do 66:48 pred kraj poluvremena. Na kraju su Seltiksi otišli na odmor sa minus 16, jer je Smart postigao koš na samom kraju druge četvrtine.

Na poluvremenu kao da su igrači dvije ekipe zamijenili dresove. Seltiksi su se razigrali i počeli da smanjuju razliku. Na početku posljednje dionice došli su na -2 (87:85). Uspjevao je Klivlend da odgovori, ali se vidjelo da je momentum na strani gostiju, koji su na pet i po minuta prije kraja prvi put poveli od početnih 2:0, košem Olinika (93:92).

Igralo se koš za koš, a u samom finišu uslijedili rafali za tri poena Horforda i Džej Ar Smita. Potom je Jerebko donio prednost Bostonu 108:106, ali je Kajri Irving sjajnim prodorom 10 sekundi prije kraja doneo izjednačenje. Produžetak je bio izgledan, ali je Ejveri Bredli u posljednjem trenutku meča odapeo šut, lopta je odskočila o obruč i na kraju ipak ušla u koš za ogromnu radost Seltiksa, koji su igrali bez Ajzee Tomasa i igraće do kraja sezone.

