CSKA nanijela Crvenoj zvezdi najubjedljiviji poraz u sezoni (VIDEO)

Crvena zvezda poražena je na gostovanju moskovskom CSKA u okviru 22. kola Evrolige – 102:80.

Srpski i regionalni šampion pretrpio je drugi vezani neuspjeh, poslije trinaest vezanih trijumfa u elitnom takmičenju, ali se može reći da je on bezbolan isto onoliko koliko je bio očekivan.

Crveno-bijeli su dobro počeli, stvorili su pet poena prednosti, ali je domaćin nadrealnim šutem (7/8 za tri) već do isteka prvih deset minuta košarke u potpunosti preuzeo kontrolu, da bi na poluvrijeme otišao sa 12 poena viška.

Pokušala je ekipa Dejana Radonjića u nastavku da se približi i eventualno uđe u završnicu sa kakvom-takvom šansom, ali su "Armejci" svaki put imali odgovor na Zvezdine serije.

Na kraju su slavili veoma ubjedljivo, nanjevši rivali najubjedljiviji poraz u ovoj sezoni, ujedno mu se i revanširavši za poraz u Beogradu 29. decembra prošle godine (78:67).

CSKA je upisao 16. pobjedu i nastavio je borbu sa madridskim Realom za prvo mjesto, dok je prvak Srbije na petom mjestu sa skorom 12-10.

(b92)

