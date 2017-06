Čović: Poslije svega osrednjost u Zvezdi ne dolazi u obzir

BEOGRAD - Predsjednik KK Crvene zvezda Nebojša Čović poslije osvajanja triple krune izjavio je da je tek završena sezona najuspešnija u istoriji i poručio da poslije svega osrednjost ne dolazi u obzir.

"Završili smo još jednu sezonu, po mom mišljenju najuspešniju do sada. Od avgusta 2011. kada klub praktično nije postojao došli smo do juna 2017. i osvojili za taj period 10 trofeja. Naravno, čestitam na velikim uspesima i igračima i stručnom štabu, a čestitam i kompletnoj upravi i menadžmentu koji je uspeo da napravi sistem. Znam da se mnogima ne sviđa kad to kažem, ali šta da radim? Uspeli smo da to stvorimo i taj sistem, koji je dao određene rezultate", rekao je Čović u noći slavlja na Malom Kalemegdanu.

On je dodao da se poslije svega u Zvezdi prosjek ne toleriše.

"Osrednjost posle svega ovoga što smo postigli ne dolazi u obzir. Ili idemo dalje ka još većim ciljevima. Nisam čovek koji je spuštao lestvicu i kada je bio prozivan i napadan, i pljuvan i na naslovnim stranama, specijalnim emisijama... Voleo bih da sledeće godine podignemo lestvicu. Da li ćemo to uspeti, više ne zavisi samo od nas".

"Videli ste da smo pokrenuli akciju doniraj i dominiraj. Navijači su to samoinicijativno pokrenuli, a mi smo to podržali, i to ide iznenađujuće dobro, i sledeće sezone ćemo objaviti koliko je sredstava skupljeno i za šta će biti potrošena".

Čović je prokomentarisao i činjenicu da su mnogima istekli ugovori.

"Što se toga tiče, imamo nekoliko igrača kojima sa ovom sezonom ističu ugovori, što ne znači da neće ostati. To su Tompson, Volters, Lazić, Simonović i naravno, kao što vas je trener Radonjić obavestio, i njemu je istekao ugovor. To ne znači da neće ostati, ali ne znači ni da će ostati, kao i ljudi kojima su istekli ugovori. To će biti posao koji nam predstoji do avgusta, kada bi trebalo da počnu pripreme", poručio je Čović.