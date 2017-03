Dabl-dabl Nurkića, ponovo tuča na parketu

Košarkaši San Antonija nisu dozvolili iznenađenje i pobjedom na gostovanju u Mineapolisu 100:93 nastavili su poteru za vodećim timom Zapadne konferencije NBA lige Golden Stejtom.

Oslabljeni Vukovi su pružili odličan otpor Sparsima, u finišu druge četvrtine imali su i 12 poena prednosti (51:39), ali su treći periiod izgubili sa 31:16 i gostima iz Teksasa prepustili da kontrolišu dešavanja na terenu.

Ekipa trenera Toma Tibodoa je serijom 7:0 na nešto više od dva minuta prije kraja povela 93:92, međutim, San Antonio je uzvratio istom mjerom.

Lamarkus Oldridž je sa 26 poena (12/24 iz igre) i 5 skokova bio najbolji kod Sparsa, pratio ga je Kavai Lenard sa 22 (7/13 iz igre, 0/5 za tri) i 4 asistencije, dok su Pau Gasol i Manu Đinobili zabilježili po 11 koševa.

Vulvsi su četvrtim uzastopnim porazom na minimum umanjili šanse da se plasiraju u plej-of, pogotovo što u timu do kraja sezone neće biti Nemanje Bjelice, koji je u utorak operisan, i Zeka Lavina.

U domaćem sastavu Karl Entoni Tauns je upisao 25 poena (8/17 iz igre) i 14 skokova, Endrju Vigins 22 koša i po 4 skoka i asisitencije i Riki Rubio 9 poena i po 7 uhvaćenih lopti i uspješnih dodavanja.

The clutch shot by Kawhi puts it away for the @spurs.



He pours in 20 2nd half PTS for SAS to help them defeat the @timberwolves 100-93 pic.twitter.com/Jx5VjFF2sU