Dario Šarić: Jokić kao da igra sa djecom

Jedan od igrača sa prostora bivše Jugoslavije koji je obilježio sezonu u NBA ligi definitivno je Dario Šarić.

Mladi hrvatski košarkaš je u konkurenciji za rukija godine zahvaljujući sjajnim igrama u dresu Filadelfija 76ersa, koji ga vide kao važan dio slagalice za budućnost.

Šarić je u najjaču ligu na svijetu stigao iz Anadolu Efesa, a prethodno je nosio dres četiri hrvatska kluba – Zrinjevca, Dubrave, Zagreba i Cibone. Kao 12. pika na drafrtu izabrao ga je Orlando Medžik, ali ga je odmah proslijedio u 76erse, koji su, ispostaviće se, napravili pravi potez.

Hrvatskom košarkašu je bilo potrebno da se navikne na igranje u NBA ligi, koja se mnogo razlikuje od košarke koja se igra u Evropi. Ali, nije mu bilo potrebno mnogo vremena da iskoristi priliku koju je dobio, pa se zajedno sa Džoelom Embidom i Benom Simonsom izdvojio kao igrač oko kojeg će franšiza graditi tim za budućnost.

Šarić je u intervjuu za "Sportklub.rs" istakao da je zadovoljan svojom prvom sezonom u najjačoj ligi na svijetu. Na 81 utakmici, Šarić je prosječno bilježio 12,8 poena, uz 6,3 skokova i 2,2 asistencije po utakmici.

"Teško mogu da kažem šta sam očekivao jer nisam znao kako će me prihvatiti – igrači, treneri i sam sistem košarke u NBA ligi. Ali, znao sam da kad odem tamo da ću dati 100 odsto od sebe, da ću se boriti na svakom treningu i utakmici, da ću pokušati da zaslužim koji minut više. Na kraju sam imao period tokom kojeg sam igrao dobro, oslobodio mi se prostor da pokažem svoj talenat, vještine i znanje, mislim da sam se pokazao. Zadovoljan sam prvom sezonu, nadam se da ću ići na gore, da neće biti moja najbolja sezona u NBA ligi“, rekao je Dario.

Šarić je u intervjuu između ostalog govorio i o srpskom košarkašu u dresu Denver Nagetsa Nikoli Jokiću.

Hrvat ne krije divljenje koje oseća prema srpskom košarkašu.

"Radi se o fantastičnom momku, sjajna porodica je oko njega, a što se tiče njegove košarke, fenomenalno je kako on igra. On sa nekim manjim atletskim sposobnostima – nema skok i ne leti, kako se kaže, zaluđuje praktično cijelu NBA ligu. Izgleda kao da igra sa djecom. Ti neki njegovi potezi, njegova kretnja... Teško mi je da nađem riječ, nevjerovatno je kako igra, kako se kreće i želim mu uspjeha u daljem radu. Vidi se da je fokusiran, da ima sve preduslove da bude veliki igrač i za sada to pokazuje u najljepšem svjetlu. Tek mu je druga sezona, od njega se očekuje da bude ogroman NBA igrač“, nahvalio je Dario Nikolu.

