Denver izgubio bez Jokića, Teletović skroman (VIDEO)

Minesota Timbervulvsi savladali su Los Anđeles Kliperse kod kuće sa 107:91, a meč je obilježio Karl-Entoni Tauns.

On je upisao 29 poena (14-21 iz igre) i 14 skokova, došao je do 3000. poena u NBA i do 100. dabl-dabla. Pratio ga je Endru Vigins sa 20 poena (5-17 iz igre, 10-10 penali), a Riki Rubio imao je 15 poena, 6 skokova i 12 asistencija.

Srpski reprezentativac Nemanja Bjelica nije se upisao u strijelce za 17 minuta u igri (0-3 iz igre), ali je imao 5 skokova i ukradenu loptu.

Kod Klipersa je Džordan upisao 20 poena i 13 skokova, Blejk Grifin imao je 16 poena i 4 skoka, a Kris Pol 7 poena i 10 asistencija.

Lakše nego što rezultat pokazuje, Vašington je pobijedio Denver 123:113, a Džon Vol postigao je 30 poena (12-19 iz igre, 10ast). Bredil Bil ubacio je 23, Oto Porter 22 poena, a Gortat je dodao 11 poena i 15 skokova.

Bojan Bogdanović upisao je 10 poena (4-10 iz igre za 22 min), 2 skoka i asistenciju, dok je Denver i drugi meč u nizu bio bez Nikole Jokića, a sada im je nedostajao i Galinari.

Najefikasniji kod Nagetsa bio je Geri Heris sa 26 poena (10-15 iz igre), Mejson Plamli imao je 19 poena, 10 skokova i 5 asistencija, a Vilson Čendler dodao je 21 poen.

Trener San Antonija Greg Popović odmarao je Lenarda i Oldridža, gubili su Sparsi i sa 28 poena razlike od Sakramenta, ali su na kraju slavili sa 114:104.

Dejvid Li upisao je 18 poena (8-9 iz igre) i 10 skokova, Peti Mils ubacio je 17 (10ast), po 14 su postigli Simons i Grin, a bivši košarkaš Partizana Davis Bertans dao je 8 poena (3-7 iz igre, 4sk. za 19 min).

Kod Kingsa je najbolji bio Tajrik Evans sa 26 poena, Labiser je dao 15, a Kufos 12.Elfrid Pejton ostvario je drugi uzastopni tripl-dabl – u pobjedi Orlanda nad Čikagom 98:91 imao je 22 poena (8-14 iz igre) i po 14 skokova i asistencija. Evan Furnije je dao 20 poena, Nikola Vučević nije igrao zbog problema sa tetivom, dok je Mario Hezonja upisao 2 poena (1-7 iz igre, 5sk. za 17 min).

Bulsi su i dalje bez Vejda, a najefikasniji je bio Džimi Batler sa 21 poenom (7-21 iz igre, 9ast). Grent je postigao 13, a Felisio 11 poena.

Košarkaši Majamija ostvarili su veoma važnu pobjedu u borbi za plej-of, pošto su kod kuće savladali Šarlot sa 108:101.

Još jednu sjajnu partiju pružio je Goran Dragić sa 22 poena (6-13 iz igre, 9-9 penali), 6 skokova i 10 asistencija, a Dion Vejters ubacio je 24 poena (8-16 iz igre), uključujući i važan pogodak u finišu meča. Hasan Vajtsajd imao je 10 poena, 15 skokova i 4 rampe, a Luk Bebit dodao je 10 poena.

Kod Hornetsa je najefikasniji bio Kemba Voker sa 33 poena (11-24 iz igre), Nikola Batum upisao je 16 poena i 7 skokova, a Marvin Vilijams imao je 12 poena i 10 skokova. Stršljenovi su 11. na Istoku sa skorom 28-36.

Hit je sada deveti sa 31 pobjedom i 34 poraza, a ispred je Detroit koji poslije poraza od Indijane 115:98 ima skor 31-33.

U pobjedi Pejsersa najzapaženiji je bio Pol Džordž sa 21 poenom (7-12 iz igre), Jang je imao 18 poena i 8 skokova, dok je Si-Džej Majls dodao 15.

Za Detroit je Tobajas Heris dao 22 poena (9-17 iz igre), Andre Dramond imao je 14 poena i 15 skokova, a Luer je ubacio 15 poena.

Poslije povrede Erona Bejna (skočni zglob), šansu je dobio srpski košarkaš Boban Marjanović i imao je 6 poena (1-2 iz igre, 4-5 penali za 11 min), 5 skokova i asistenciju.

Centar Toronto Reptorsa Jonas Valančunas blistao je u sudaru sa jakom centarskom linijom protivnika – sa 18 poena (9-13 iz igre) i 13 skokova vodio je svoj tim do pobjede nad Nju Orleansom 94:87, bio je to njegov 100. dabl-dabl u NBA karijeri.

Derozan je dao 14 poena (5-15 iz igre), a Serž Ibaka upisao je 14 poena (5-13 iz igre), 5 skokova i 4 rampe.

Za Pelikanse je Demarkus Kazins upisao 25 poena (8-23 iz igre) i 10 skokova, a Entoni Dejvis nije igrao u drugom poluvremenu zbog udarca koji je dobio u lijevi ručni zglob – do tada je dao 7 poena, dovoljno da postane osmi najmlađi u istoriji sa barem 7.000 poena.

Juta je pobijedila Hjuston 115:108, uz 23 poena, 7 skokova i 4 asistencije Gordona Hejvarda. Rudi Gober takođe je dao 23 poena (7-8 iz igre, 10sk), a Rodni Hud postigao je 19 poena.

Džejms Harden promašio je svih osam trojki koje je šutnuo, ali je bio najefikasniji kod Rokitsa sa 35 poena (10-22 iz igre), uz 4 skoka i 6 asistencija, Klint Kapela imao je 19 poena i 12 skokova, Erik Gordon postigao je 14, a Herel i Lu Vilijams po 12 poena.

Janis Adetokumbo je sa 29 poena (11-20 iz igre), 9 skokova, 5 asistencija i 4 ukradene lopte vodio Bakse do pobjede nad Niksima 104:93.

Kris Midlton polako hvata ritam poslije povrede, dao je 18 poena (7-9 iz igre, 4ast), a Greg Monro dodao je 13 poena. Mirza Teletović je za sedam minuta na parketu dao 3 poena (1-1 iz igre).

Derik Rouz bio je najbolji kod Njujorka sa 22 poena (11-13 iz igre) i 6 asistencija, Karmelo Entoni ubacio je 13 poena (5-11 iz igre), baš kao i Vili Ernangomes, a Porzingis je postigao 12.

Atlanta je kod kuće dobila Bruklin sa 110:105, uz 31 poen (10-21 iz igre, 10-10 penali) i 5 asistencija Denisa Šrudera, Dvajt Hauard zabilježio je 11 poena i 14 skokova, a Pol Milsap ubacio je 24 poena. Tim Hardavej junior dao je 16, a Ersan Iljasova 10 poena.

Kod Netsa je najefikasniji bio Šon Kilpatrik sa 27 poena, Bruk Lopes dao je 18, a Džeremi Lin 16 (8ast).

(Sportklub.rs, Foto: Tanjug)