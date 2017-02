Divac povukao potez kojim je razbjesnio Amerikance

Dok su sve oči ovih dana bile uprte na Ol-star vikend, legenda srpske košarke Vlade Divac povukao je potez koji je razbjesnio cijelu Ameriku.

Divac je legenda Sakramenta i jedan od čelnika Kingsa našao se na udaru navijača Kingsa koji su kivni na Srbina jer jer čuveni NBA komentator Adrijan Vojnarovski na svom Twiter profilu objavio da će jedan od najboljih igrača lige Demarkus Kazins pojačati Nju Orleans.

Kako piše tamošnja štampa, Divac je dao riječ igraču i njegovom agentu da neće biti ništa od transfera, ali se već navodno zna da je posao odavno dogovoren. Takođe, zbog novonastale situacije, mediji spekulišu da se Divcu smiješi otkaz u Sakramentu.

Agent Demarkus Kazinsa, Jarin Akana ljutit je dao izjavu.

"Razgovarao sam sa vlasnikom Kingsa i menadžerom kluba Divcem o budućnosti Demarkusa u Sakramentu i obojica su me uvjeravali da ga smatraju igračem koji će obiljeležiti budućnost kluba. Na koncu, da ne bi ispalo da lažem, Divac je dao i zvaničnu izjavu. Toliko o tome koliko vrijedi njegova riječ", rekao je Akana.

Nevertheless, Divac's public and private proclamations that he wouldn't trade Cousins will impact his future credibility w/ agents, players.

Vlade Divac met with DeMarcus Cousins face-to-face at his house along with reps and told them Cousins wouldn't be dealt. (Via ESPN)