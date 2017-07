Đorđević: Povreda Simonovića nam pokvarila planove

Selektor košarkaše reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević rekao je da je Marko Simonović blizu toga da propusti Evropsko prvenstvo zbog povrede palca.

"On je povredio palac desne ruke i pod velikim je znakom pitanja. Jako je blizu tome da propusti prvenstvo", rekao je Đorđević novinarima na Kopaoniku.

Simonović se poslije dva dana boravka u Beogradu i pregleda ponovo priključio reprezentaciji Srbije na pripremama. On se na Kopaonik vratio s longetom.

Novinare je zanimalo ko će biti zamjenik kapitena na Evropskom prvenstvu, pošto je dosadašnji zamjenik Stefan Marković završio reprezentativnu karijeru.

"Imali smo planove, ali oni su se sada pokvarili", kazao je Đorđević.

Selektor Srbije je rekao da Bogdan Bogdanović nije propustio nijedan trening od svog dolaska, dok je plejmejker Stefan Jović zbog upale na tri dana izostao sa treninga, a da je Nemanja Nedović dobio udarac u rame, kao i da će se tek poslije pregleda ustanoviti "šta je u pitanju".

"Povrede su u nekom predviđenom i zacrtanom planu. Momci su imali dugu pauzu i neki od njih su probali malo da se spreme", rekao je selektor.

Đorđević je rekao da još uvijek traje uvodni dio priprema.

"Još su igrači u periodu kada se adaptiraju na jači i teži rad. To jako dobro ide, izuzetno sam zadovoljan njihovim odnosom prema radu, imaju izuzetan odnos prema dresu, prema obavezama koje nas čekaju", kazao je selektor Srbije.

Reprezentativce Srbije u srijedu očekuje prva pripremna utakmica i to protiv univerzitetske selekcije, koja bi trebalo da bude ona koja bi igrala kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo od novembra.

"Mislim da nam ta utakmica dolazi u pravom trenutku da presečemo ove dve nedelje priprema, vratićemo se posle ovde da dovršimo. Ta utakmica je smišljena iz drugog razloga, znate i sami šta nas čeka od novembra. Ta utakmica je trebalo da bude test za neke od igrača koje imamo u svojim sveskama. Plan nije uspeo, nažalost, idemo da igramo ozbiljnu utakmicu", rekao je on.

Đorđević je rekao da će sve igrače voditi na predstojeće turnire i da će spisak putnika na Evropsko prvenstvo svratiti tek pred kraj priprema.

"Svi oni zaslužuju dres i mislim da se svi osećaju reprezentativcima. Reprezentacija se ne završava ovom akcijom, Srbija pred sobom i dalje ima velika takmičenja. Oni koji ne budu ovde, biće na sledećim. To su jako teške stvari, pogotovo za nekog tako emotivnog kao što sam ja. Ja to proživljavam kao ličnu dramu. Nisam vičan toj direktnoj komunikaciji. To je jako teško za nas i još teže za njih. Nažalost, na meni je da donesem tu odluku", zaključio je Đorđević.