Đorđević: Želim zastavu preko cijele tribine

Selektor Srbije Aleksandar Đorđević očekuje da navijači još više pomognu timu u finalu Evrobasketa.

Srpski navijači su u polufinalu protiv Rusije pomogli "orlovim" da se osjećaju kao kod kuće, a očekuje ih se još više u nedjelju protiv Slovenije (20:30).

"To je veliki vetar u leđa koji nam je dao snagu, ko god je došao sa srpskom zastavom da bodri Srbiju dao nam je veliku snagu. Znam da će to i dalje da se nastavi. Znam da imamo mnogo veću zastavu od ove slovenačke koju sam vidio. Volio bih da je vidim. Da prekrije cijelu tribinu. Ovi momci su to zaslužili", rekao je Đorđević.

On je istakao da je njegov tim pokazao mnogo, ali ne i sve na Evrobasketu, te potvrdio da će Stefan Јović igrati u finalu u nedjelju, prenosi B92.