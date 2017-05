Đorđević nakon EP napušta klupu Srbije?

Evropsko prvenstvo u Istanbulu 2017. godine biće posljednje takmičenje na kome će Aleksandar Đorđević voditi reprezentaciju Srbije, ako je vjerovati Svetislavu Pešiću, koji je to rekao u intervjuu za "Vice".

Proslavljeni srpski trener osvrnuo se i na Aleksandra Đorđevića, selektora rerprezentacije Srbije, ali i trenera Bajerna, gdje je naslijedio upravo Svetislava Pešića, gdje njegov sin Marko obavlja ulogu prvog operativca kluba.

Pešić je najprije opisao i kako je Đorđević izabran za selektora, a kasnije i otkrio svoja saznanja da će se poslije EP u Istanbulu posvetiti samo klupskoj košarci.

"Mi smo svi srećni što je Sale trener kod nas. Znam da je i on srećan što je i on u takvom konceptu koji može dalje da razvija kao trener. Mislim da za njega ne može da bude bolje. U fazi u kojoj je on kao trener, to je idealno. Mi smo želeli da imamo normalnog trenera, kada to kažem ne mislim da su ostali nenormalni, ali hteli smo trenera koji je iza sebe imao sjajnu igračku i koji ima uspehe kao trener i pokazao je da može da ima veliku trenersku karijeru. Sad je na njemu i treba da se bori", istakao je Pešić.

Ljudi misle da je prezahtjevno da bude i selektor i trener Bajerna, ali utisak je da mu je to pomoglo da se razvije kao trener – bilo je pitanje novinara, koje je ”otvorilo” Karija da iznese svoja saznanja.

"Za Sašu je možda dobro da vodi i reprezentaciju i klub, ali kada se završi Evropsko prvenstvo, on se, koliko ja znam, više neće baviti reprezentativnom košarkom, već samo Bajernom", izjavio je Pešić, i dalje dobro upućen u rad Bavaraca, gdje je njegov sin Marko prvi operativac kluba.

"On ima obavezu da vodi reprezentaciju na EP i posle toga se bavi klupskom košarkom, što je sasvim normalno. Sa ovim novim sistemom, nemoguće je da obavlja oba posla", zaključio je Pešić.

