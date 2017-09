Dragić i Dončić deklasirali Francusku

Košarkaški Slovenije deklasirali su Francusku rezultatom 95:78 u petom kolu grupe A ovogodišnjeg Evrobasketa.

Slovenija je odigrala još jedan fantastičan meč, zadržala maksimalan učinak i obezbijedila prvo mjesto pred osminu finala.

Ekipa Igora Kokoškova je od samog starta bila bolji rival na terenu, poslije prve četvrtine imala +6, ali je kontrolu preuzela u drugoj četvrtini u kojoj je protivniku prepustila samo 13 poena.

Već tada je bilo 17 razlike za Slovence koji su išli i do +29, sve do treće dionice, kada je uslijedio veliki pad. Francuzi su razliku spustili na 12 poena, da bi poslije isključujuće lične greške Furnijea, bilo jasno da je utakmica rešena.

Samu završnicu susreta obilježili su nesportski faulovi 'Trikolora', koji nisu mogli da sakriju nemoć i nervozu zbog ubjedljivog poraza.

