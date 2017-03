Drugi uzastopni tripl-dabl Nikole Jokića

Srpski košarkaš Nikola Jokić upisao je tripl-dabl drugu noć zaredom, ovoga puta u pobjedi svog Denvera nad Milvokijem – 110:98.

Jokić je poslije nekoliko utakmica u kojima nije bio na nivou podigao formu, pa je poslije Čikaga i Milvoki vidio svu raskoš njegovog talenta, za četvrti tripl-dabl u karijeri.

Momak iz Sombora je na terenu proveo skoro pola sata i za to vrijeme postigao 13 poena (6-10 iz igre, 1-2 penali, bez šuta za tri), uz 14 skokova i 10 asistencija.

Uticaj jednog igrača i njegov značaj za ekipu najbolje se ogleda u koloni +/- koja pokazuje da li je tim u plusu ili minusu dok je on na parketu, a Nikola je u tom segmentu ubedljivo najbolji sa +17.

Nagetsi su od samog početka nametnuli ritam i pokazali da žele i drugu pobjedu na mini turneji, koja će im mnogo značiti u plej-ofu, pa je poslije prve četvrtine bilo 32:15. Na poluvremenu je razlika iznosila ogromnih 26 poena, Baksi su pokušali da se vrate u nastavku, ali nisu imali snage za potpuni preokret.

Fenomenalnog Jokića, koji je ponovo oduševljavao prepoznatljivim asistencijama, odlično je ispratio Danilo Galinari sa 22 poena i 5 skokova, Geri Heris je dodao 14, dok je Vilson Čendler ubacio poen manje.

