Durent tvitao o Jokiću i razljutio navijače

Iako je imao odličnu sezonu i osvojen prsten, Kevin Durent želio je da se osvrne i na neke daleko neuspešnije timove i igrače, a prvi koji je bio ‘na meti’ Kevina jeste Srbin Nikola Jokić.

Durent je postavio sljedeće pitanje Twitteru:

"Hajde da vidimo da li možete da procjenite vašeg omiljenog igrača bez statistike i onoga što je tim napravio. Recimo da počnemo sa, hm, Jokićem"

Lets see if y'all can evaluate your favorite player without bringing up any stats or any team achievements. Lets start with uhhh...jokic