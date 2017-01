EL: CSKA ubjedljiv bez Teodosića

Košarkaši moskovskog CSKA savladali su Bamberg 85:64 na svom parketu u 18. kolu Evrolige.

Ruski tim se 14. pobjedom u sezoni učvrstio na prvom mjestu na tabeli, dve više od Reala i Olimpijakosa koji imaju i po meč manje.

Bamberg je poslije tri uzastopne pobjede vezao i drugi poraz pa je na 10. mjestu sa skorom 7/11.

Miloš Teodosić nije igrao zbog sitnih problema sa povredama od ranije.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nando de Kolo sa 26 poena (8/9 za dva, 1/5 za tri, 7/8 slobodna bacanja), četiri skoka i pet asistencija. Hajns je ubacio 13 poena, a po 10 Fridzon i Kurbanov.

U poraženom timu Tis je imao 16 poena, jedan manje Meli, a osam je dodao Lo.

Gosti iz Njemačke imali su blagu prednost samo u prvih nekoliko minuta meča. Do prve dvocifrene prednosti CSKA je stigao sredinom drugog dijela igre preko Kurbanova i Fridzona. U nastavku ruski tim čuvao je prednost, da bi ona postepeno rasla u trećoj četvrtini sve do plus 20, da bi potom u laganom ritmu meč bio priveden kraju.

Fenerbahče savladao Panatinaikos

Košarkaši Fenerbahčea savladali su na svom terenu Panatinaikos 84:63 u 18. kolu Evrolige.

Tim Željka Obradovića ostvario je desetu pobjedu u sezoni i to bez jednog od najboljih igrača Ekpea Јudoa, a grčka ekipa pretrpjela je osmi poraz.

Fenerbahče je bez problema ostvario pobjedu, vodio tokom cijelog meča, a u jednom trenutku imao i maskimalnih plus 23.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Datome sa 16 poena, četiri skoka i tri asistencije. Јan Veseli je ubacio 13 (6/8 za dva), četiri skoka i tri asistencije, a 12 je dodao Slukas.

Bogdan Bogdanović je igrao 25 minuta imao sedam poena (2/3 za dva, 3/3 slobodna bacanja), tri uhvaćene lopte i pet dodavanja, a Nikola Kalinić je na parketu proveo 11 i po minuta, zabilježio šest poena (2/5 za dva, 2/2 slobodna bacanja).

U grčkom timu raspoložen je bio samo Džejms sa 25 poena, Singlton je dodao 13, a sa 11 ga je pratio Rivers.

