ESPN: Svlačionica Kavsa mirisala na marihuanu

Novinar “ESPN“ Majk Vajs poslije druge utakmice finala NBA rekao je da je iz svlačionice Klivlenda izbijao miris marihuane.

Kavalirsi su sa 132:113 izgubili od Voriorsa i sada gube sa 2-0 u seriji koja se iz Ouklenda preselila u Ohajo.

Upravo poslije ovog poraza novinar ESPN putem Tvitera napisao je da iz svlačionice Kavsa izbija jak miris marihuane i da ne zna da li su igrači ti koji se osjećaju ili je možda neko od predstavništva medija, ili neko treći.

Treća utakmica na programu je u noći između srijede i četvrtka tri sata iza ponoći.

Cavs locker room has a strong reefer aroma to it tonight. Hey, it's Cali. You're down 2-0 and it's all about pain control. #NBAFinals — Mike Wise (@MikeWiseguy) June 5, 2017

To be clear, I don't know who was imbibing marijuana in the Cavs locker room -- media that entered, player, etc. But it wasn't a dead skunk — Mike Wise (@MikeWiseguy) June 5, 2017