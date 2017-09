Ema Kozin za "Nezavisne": Sparingujem samo s muškarcima

Svjetska titula je cilj od moje dvanaeste godine i snovi su se ostvarili. Bilo je teško doći do toga, radila sam naporno i sve se isplatilo na kraju, kazala je za "Nezavisne" Ema Kozin, najmlađa prvakinja svijeta u istoriji profesionalnog boksa.

Osamnaestogodišnja Slovenka je nedavno u njemačkom Augzburgu u borbi za svjetsku titulu verzije WBU u srednjoj kategoriji do 72,5 kilograma na dominantan način savladala 16 godina stariju Elenu Sikmašvili iz Gruzije nakon 10 rundi borbe.

To je za Kozinovu bila 10. pobjeda iz isto toliko mečeva u profesionalnom ringu, a šest protivnica je bacala na pod nokautom. Novi izazov je čeka 14. oktobra u hali "Tivoli", gdje će se sa Kenijkom Kenjom Florens Mutoni boriti za svjetske pojaseve u verzijama WBC i WBF, što kaže da je istorijska prilika kako za nju, tako i za slovenački boks. Ističe veliku zahvalnost prema svom treneru Rudolfu Pavlinu i ostalim ljudima koji s njom rade i bez kojih kaže da ništa ne bi bilo moguće.

Žene u boksu, gdje vladaju muškarci, ekstremna pripremljenost i ponekad i brutalni udarci nisu česta pojava, a i Ema priznaje da joj nije bilo svejedno kad je počinjala.

"Imala sam samo 12 godina kada me otac odveo na prvi trening i nisam znala šta da očekujem. Bila sam pomalo uplašena zbog velikog broja snažnih muškaraca u sali. Već poslije nekoliko treninga sam shvatila da boks nije takav kakvim znaju da ga predstavljaju i da je to zaista divan sport. Brzo sam ga zavoljela", kazala je Kozinova, u svijetu ove plemenite vještine poznata i kao princeza.

Ipak, ističe da nije lako biti žena u boksu i da muški borci imaju određene predrasude kada je vide, ali da se vremenom zasluži poštovanje i da je lijepo dokazati da i žene mogu da se bave ovako zahtjevnim sportom. Idoli u boksu su joj slovenački bokser Dejan Zavec i Filipinac Mani Pakjao. Kozinova se od ostalih bokserki izdvaja i načinom treninga jer sparinge radi samo s muškarcima.

"Nemam strah od rada s njima, to mi je tokom godina postalo navika. Svi momci sa kojima radim ne rade previše snažno protiv mene i ne idu da me nokautiraju. Jači treninzi s njima su mi od velike koristi za sticanje kondicije i snage. Mnogi su brži i snažniji od mene i to mi koristi u mečevima sa ženama", smatra Kozinova.

Publika u Banjaluci je imala priliku da gleda Kozinovu prošle zime na manifestaciji "Spartan fight night", na čijem će se drugom izdanju boriti i 15. decembra ove godine. Ističe svoju privrženost gradu na Vrbasu i klubu čiji su članovi imali učešća u njenom pohodu na svjetsku titulu.

"Ne mogu dočekati da dođem i vidim svoje prijatelje iz Bokserskog kluba Sveti Georgije Duška Zorića, te Simu Josipovića, Nemanju Ponorca i Tomislava Vukomanovića, koji su radili sa mnom u Banjaluci tokom priprema za meč u Augzburgu. Borba na 'Spartanu' bila je jedna od mojih prvih profesionalnih borbi, publika i atmosfera su bili sjajni i očekujem da isto bude i ove godine. Sviđa mi se i grad koji je divan, podsjeća me na moju rodnu Ljubljanu i u njoj se osjećam kao kod kuće. Nemate osjećaj da ste u velikom gradu, ljudi su susretljivi i prijateljski nastrojeni", kazala je Kozinova.

Kaže da privatno vodi sasvim normalan život jedne tinejdžerke. U slobodno vrijeme voli da čita knjige, gleda TV emisije i provodi vrijeme sa porodicom. Imaće još tri borbe do kraja ove godine. Ukoliko dozvole ženama da se bore na Olimpijskim igrama, Kozinova nije sigurna da li bi nastupila. Kao svoje ciljeve u daljoj karijeri stavlja titule i pojaseve u profesionalnom boksu.

Radosna zbog Dragića i "zmajčeka"

Kozinova je pratila nastupe košarkaške reprezentacije Slovenije, koja je nedavno na Evropskom prvenstvu senzacionalno osvojila zlatnu medalju.

"Gledala sam skoro sve utakmice i veoma sam radosna zbog njihovog uspjeha. Teško će biti da se ovako nešto ponovi, ostvarili su nevjerovatan uspjeh. Goran Dragić igra godinama u NBA ligi i ostvario je velike uspjehe tamo, ali mislim da nikad nije bio ovako srećan kao nakon ovog uspjeha sa Slovenijom."