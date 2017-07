Emir Čerkezović: Nismo oduševili igrom

Nismo oduševili igrom i moramo popraviti neke stvari, rekao je Emir Čerkezović, kapiten juniorske košarkaške reprezentacije BiH, koja je u nedjelju naveče upisala i drugu pobjedu na Eurobasketu u Slovačkoj.

Nakon favorizovane Francuske, bh. nade su u drugom kolu grupne faze bile uspješnije od domaćina rezultatom 73:68 (18:13, 18:18, 15:15, 22:22). U tvrdoj i neizvjesnoj utakmici ponovo je briljirao Sani Čampara sa ubačenih 20 poena. Pratio ga je Čerkezović sa 15, a Njegoš Sikiraš ubacio je jedan manje. Kapiten bh. tima je dobru partiju upotpunio i sa devet skokova, četiri asistencije i dvije ukradene lopte. Ipak, i pored ovakve statistike i maksimalne dvije pobjede, tvrdi da on i njegovi saigrači mogu i moraju puno bolje.

"Očekivali smo težak meč i tako je i bilo. Slovaci su nas uveli u njihov ritam i to nam nikako nije odgovaralo. To je ono čime ne mogu biti zadovoljan. Ipak, uspjeli smo se održati i na kraju slaviti. To jeste najvažnije, ali svjesni smo da nismo oduševili igrom. Moramo izvući pouke iz ove utakmice i raditi na greškama koje smo pravili. Bilo ih je, toga smo svi svjesni" rekao je Čerkezović.

A novu i ujedno posljednju utakmicu grupne faze imaće danas. Priliku da, kako kaže kapiten, poprave neke stvari imaće od 13.30, kada će u trećem kolu odmjeriti snage sa vršnjacima iz Latvije.

"U ponedjeljak smo imali slobodan dan. Imali smo vremena za odmor i treninge. Vidjeli smo u prva dva kola da se možemo nositi sa svim ekipama na prvenstvu, ali kako takmičenje bude odmicalo, imamo sve manje prava na greške. Želimo dobar rezultat u utakmici sa Latvijcima, ali da bismo došli do njega, moramo spustiti loptu. Još nismo ništa uradili. Ono pravo tek slijedi", poručio je Čerkezović.

Sličnog razmišlja je i Dino Repeša, pomoćni trener, u stručnom štabu reprezentacije BiH.

"Sigurno je da smo zadovoljni bodovnim statusom u grupi sa četiri boda, mada mnogo toga još moramo popraviti. U odbrani može-mo biti zadovoljni s obzirom na to da smo primili 66,5 poena po utakmici, a igrali smo sa dvije izrazito napadačke ekipe. Međutim, napadački se moramo popraviti. Sigurno je da nam je otežalo to što nam se tek zadnji dan priprema priključio Sikiraš. Zbog toga smo morali skroz pojednostaviti napadačke kretnje, ali ćemo i to riješiti. U utakmici s Latvijom idemo na pobjedu da bismo osigurali prvo mjesto u grupi i dobili što lakšeg protivnika u nastavku", istakao je Repeša.