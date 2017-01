Evroliga o Zvezdi: U Beogradu nije pet na pet, već pet na hiljade

Košarkaši Crvene zvezde ove sezone igraju fantastičnu košarku, a to nije prošlo nezapaženo ni ljudima u najjačem evropskom takmičenju.

Kolumnista Evrolige napisao je na sajtu renomiranog takmičenja članak posvećen timu Dejana Radonjića.

Zvezda je do sada pobijedila skoro sve najbolje timove Evrope i poslije 19 utakmica ima sjajnih 11-8 na petom mjestu na tabeli.

Od tima kome su svi predviđali svega nekoliko pobjeda, Zvezda je postala strah i trepet u Evropi.

"Hajde da budemo jasni u jednoj stvari: To što je Crvena zvezda ostvarila u posljednjih mjesec dana je više od najveće serije pobjeda ekipe od povratka u Evropligu prije četiri godine. Počeli su sa 2-4 i svi su se pitali da li Zvezda može da se nosi sa ekipama u Evroligi, ali ono što je uradila u posljednjih mjesec dana bez sumnje govori da je Zvezda jaka kao nikada ranije“, piše Frenk Lejvor i nastavlja:

"Ono što se dogodilo u baskoniji u utorak je bilo van svih očekivanja. Zvezda je i prije nekoliko godina razbuila domaćina u Vitoriji, ali sada je bilo mnogo drugačije. Baskonija je sada tim u vrhu tabele, tim koji je igrao završni turnir prošle godine. Prethodne dvije utakmice kod kuće dobila je postigavši više od 100 poena. Pored svega toga, Zvezda ih je razbila. Bilo je 50:27 na poluvremenu, zaboga! Taj meč je dokazao da je Zvezda jaka i to ne samo kod kuće, gdje ima navijače koji su poznati da vrše nevjerovatan pritisak na sve protivnike do tačke da protivnički igrači ne mogu da komuniciraju, pa čak ni da razmišljaju. Protivnici u Beograd dolaze znajući da ne igraju pet na pet, već pet na hiljade. Ali i pored toga, protiv Zvezde bi ste mogli u ovom trenutku da igrate i u praznoj hali bilo gdje i morate da budete spremni jer će Zvezda svakako biti. Jedna od najimpresivnijih stvari Zvezde je stav sa kojim izlazi na teren, kao kada je mladi Majk Tajson ulazio u bokserski ring i nije puštao protivnika iz ugla dok ga ne obori. Najveći dio tog stava je Zvezdina nevjerovatna odbrana koja uliva igračiam povjerenje čak i kada ne ide dobro u napadu. To je najmlađi tim u ligi, 24,3 godine i potrošnja energije očigledno nije problem. Oni vole da mentalno i fizički umore protivnika.“

Ipak, crveno-bijelima u četvrtak stiže tim koji može da se nosi sa njima.

"Panatinaikos je i te kako sposoban da zaustavi Zvezdu. U Panatinaikosu znaju kako sa bučnom publikom, ali takođe znaju i da čuvaju loptu jer imaju najmanje izgubljenih lopti tokom utakmica. U svakom slučaju, Zvezda je ciglu po ciglu izgradila karakter tokom posljednjih nekoliko godina na isti način na koji je to uradio Panatinaikos nekada. Nije daleko trenutak kada će Zvezda biti uz rame sa velikim imenima koje je pobijedila ove sezone.“

