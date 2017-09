Finci dominantni protiv Grka

Reprezentacija Finske pobijedila je sa 89:77 Grčku u četvrtom kolu Evropskog prvenstva u Turskoj, Izraelu, Rumuniji i Finskoj.

Finci su najveće iznenađenje na Evrobasketu i njihove pobjede nad favorizovanim ekipama ne bi trebalo više da vas čude, makar na domaćem terenu.

Predvođeni Laurijem Markanenom i Peterijem Koponenom, jedan od domaćina na Evropskom prvenstvu potpuno je dominirao protiv "Helena".

Prednost Finaca išla je i do 20 poena razlike, međutim u četvrtoj dionici Grčka je prišla na samo četiri poena.

Međutim, koševima Markanena i Ranika, Finska je slomila otpor blede reprezetnacije Grčke.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Peteri Koponen koji je meč završio sa 24 poena i šest asistencija. Odličan je bio i Markanen koji je ostvario učinak od 17 poena i šest skokova.

Kod "Helena" Tanasis Adetokumbo je odigrao odlično i meč završio sa 17 poena. Jedini dvocifren pored njega bio je Kostas Slukas sa 12 poena.

Pray for the rim! @BasketFinland's @MarkkanenLauri rises for the thunderous jam! #EuroBasket2017



https://t.co/1xf8mQU7WH pic.twitter.com/h94yEYNeQQ