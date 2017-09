"Furija" nedodirljiva, "orlovi" drugi favorit

Mečevima osmine finala u "Sinan Erden areni" u Istanbulu u subotu i nedjelju počinje nokaut faza Evropskog prvenstva u košarci. Apsolutni favorit prema kladionicama je Španija, na čiju se odbranu titule osvojene prije dvije godine nudi koeficijent 1,57, a iza nje slijedi Srbija s kvotom devet.

"Crvena furija" je uz Sloveniju jedini tim koji je bez poraza završio grupnu fazu. Protivnike u Grupi C su pobjeđivali s prosječno 29,2 poena, a jedini protivnik koji im je pružio otpor bila je Hrvatska. Najveća snaga Španaca dolazi od centarske linije iz NBA lige, koja je spoj iskustva i mladosti i kojoj u ovim rosterima ekipa na EP teško neko može da se suprotstavi. Pau Gasol i sa 37 godina dominira evropskim parketima, prvi je strijelac i skakač ekipe, u prvih pet utakmica na EP prosječno je bilježio 16,8 poena i 8,8 skokova. U prosjeku je provodio na terenu samo 22 minuta po meču pa i njegova svježina može biti jako bitan faktor u nastavku takmičenja. Kao njegov nasljednik u godinama koje slijede nameće se mladi centar Njujorka Vili Ernangomez (23), koji je blizu dabl-dabl prosjeka po meču (10,6 poena i 8,6 skokova). Odlične role imaju i Pauov brat Mark i Vilijev Huan, tako da Španci pod košem djeluju neranjivi.

Vjerovatno će se protivnici u nastavku takmičenja protiv njih nadati "ludim" procentima u šutu spolja. I spoljna linije besprekorno obavlja zadatke, Serhio Rodrigez je odlično razigravao saigrače (6,4 asistencije po meču) dosad, a ne treba zaboraviti ni Rikija Rubija, koji mnogo daje na obje strane terena. U nedjelju od 17.45 igraju protiv domaćina Turske, koja ima veliku pomoć s tribina, ali čini se da su Španci preiskusni da atmosfera s tribina utiče na njih i dovede dalji plasman u pitanje. Ukoliko prođu Tursku, čeka ih pobjednik meča Francuska i Njemačka, a od ekipa iz njihovog dijela kostura najveće šanse da im bude eventualni rival u polufinalu ima Slovenija.

Srbija je dobrim spletom okolnosti (pobjeda Letonije nad Turcima) osvojila prvo mjesto u Grupi D i došla do nešto lakšeg rasporeda do eventualne borbe za finale. Srce i duša ovog tima koji igra sa skraćenim rosterom su Bogdan Bogdanović i Stefan Jović. Bogdanović je u prva dva meča najviše pažnje posvetio postizanju poena, da bi nakon jedinog poraza od Rusa počeo da razigrava saigrače, što je donijelo novu dimenziju u igri "orlova". Prvi je strijelac ekipe (19,4 poena) i drugi asistent (5,2). Jović je sa 5,8 asistencija prvi razigravač ekipe, radi odličan posao i u odbrani, gdje može da čuva sve od pozicije jedan do tri. Plus u odnosu na prethodne reprezentativne akcije je što mu je Aleksandar Đorđević, selektor Srbije, dao veća ovlaštenja pa je prestao da kalkuliše da li će šutirati za tri poena kada ostane sam na liniji 6,75. "Iks faktor" za Srbiju u nastavku takmičenja mogao bi da bude centar Boban Marjanović, koji je imao promjenjive partije, ali polako hvata pravi ritam. Srbija će se u nedjelju od 14.15 za prolaz u četvrfinale boriti s Mađarskom, koja bi trebalo da bude lagan uvod za izazove koji čekaju "orlove" u nastavku takmičenja.

"Mi smo favoriti, ali Mađari su ušli među 16 najboljih reprezentacija Evrope i zaslužuju respekt", kazao je Đorđević.

U slučaju očekivanog prolaza u četvrfinalu bi išli na Italiju ili Finsku, za koju igra najveća igračka senzacija prvenstva Lauri Markanen. Eventualni protivnik u polufinalu je neko iz snažnog četvorougla koji čine Litvanija, Grčka, Hrvatska i Rusija.

Treći favorit s koeficijentom deset su Litvanci, kojima je tradicionalno odličan napad glavna karakteristika. Postižu 85,2 poena u prosjeku, a do sada ih ističe i odličan ofanzivni skok, gdje hvataju 14 lopti u reketu protivnika po meču. Lideri ekipe su Jonas Valančiunas i Mantas Kalnisetis. Centar Toronta prosječno bilježi dabl-dabl učinak od 16,4 poena i 11,4 skoka po meču, dok je Kalnietis na 10,2 poena i 7,2 asistencije. Već na startu nokaut faze imaju jako težak zadatak, jer ih u subotu od 11.30 čekaju Grci, koji su loše odigrali prvi dio takmičenja, ali iskustvo igrača poput Janisa Burusisa, Jorgosa Printezisa, Nika Kalatesa i drugih uvijek može da riješi ovakave mečeve.

S koeficijentom 14 kao četvrti favorit za krunu slijedi Slovenija, koja je najveći hit prvenstva, a Francuzi su katastrofalnim partijama u grupi pali ne peto mjesto favorita (koeficijent 15). Neće im biti lako u subotu od 14.15, kada ih čekaju Nijemci predvođeni Denisom Šroderom, koji je preuzeo liderstvo koje je imao Dirk Novicki i postao alfa i omega "pancera". Iza "trikolora" se nalazi Hrvatska s kvotom 17, koju u nedjelju čeka jedan od derbija ove runde s neugodnim Rusima. Individualni kvaliteti Darija Šarića i Bojana Bogdanovića su dosad donijeli četiri pobjede "kockastima", ali u eliminacionim borbama biće potrebna i napadačka produkcija centara i plejmejkera ekipe. Od reprezentacija iz regiona tu je i Crna Gora, koja u nedjelju od 11.30 igra s Letonijom. Njihovo osvajanje šampionata nekome bi moglo da donese bogatstvo pošto je kvota na "đetiće" 201.

Oklahoma povlači Abrinesa

NBA ligaš Oklahoma povući će svog igrač Aleksa Abrinesa iz sastava Španije za ostatak Evropskog prvenstva. On je doživio lakšu povredu u meču protiv Crne Gore u prvom kolu, a kasnije mečeve je presjedio na klupi. Oklahoma nije željela da rizikuje s igračem i naredila mu je da se vrati u SAD. Abrines je rekao da mu je žao što ne može da igra u nastavku takmičenja.