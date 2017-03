Gašić: Vujošević će zavesti red u bh. tim

Dolazak Duška Vujoševića na klupu reprezentacije je sjajna stvar za bh. košarku, kazao je Velimir Gašić, dugogodišnji saradnik proslavljenog trenera i aktuelni trener tuzlanske Slobode.

U prvoj izjavi nakon što je imenovan za selektora bh. košarkaša, Vujošević je kazao da kraj sebe na bh. klupi želi vidjeti upravo Gašića, s kojim je godinama uspješno sarađivao u vrijeme dok su vodili Partizan.

"Mi smo sarađivali i to je zlatan period rada i rezultata Partizana. Stvaranje igrača i rezultatski se pokazalo kao pun pogodak. Razumem želju Vujoševića, ali u ovom trenutku nemam odluku po pitanju priključenju bh. selekciji. Trenutno imam puno obaveza prema klubu, svoju koncentraciju sam usmerio ka mladom timu, kako da izguramo sezonu do kraja. Tek onda mogu razmišljati o toj ponudi", ističe iskusni stručnjak, koji sa Slobodom ove sezone bilježi dobre rezultate i koji je najzaslužniji za povratak navijača u "Mejdan".

Naš sagovornik, koji po svemu sudeći ne bi imao ništa protiv da ponovo sarađuje s popularnim Duletom, ističe da sam dolazak još aktuelnog trenera Limoža neće biti dovoljan ukoliko se svi ne stave u službu bh. košarke.

"Biće potrebna maksimalna podrška svih struktura, kako sportskih, tako i političkih, tek tada će ova priča dobiti smisao. Ovaj posao je mnogo složen i zahtevan i zahteva mnogo eneregije. Za početak treba zaustaviti odliv mladih i sprečiti ih da igraju za druge reprezentacije, a mehanizam postoji. To je jako bitan segment. Treba se steći uvid šta se dešava sa svim igračima, počev do NBA, pa do američkog koledža", ističe nekadašnji trener banjalučkog Borca, koji je dodao da je jako bitno što se stvorila pozitivna priča u javnosti oko Vujoševićevog dolaska.

Dolaskom dokazanog trenera s velikim autoritetom očekuje se da reprezentacija BiH vrati poljuljano samopouzdanje nakon neuspjeha u posljednjim kvalifikacijama, koje su, osim rezultatskog neuspjeha, na tlo izbacile i skandale unutar same reprezentacije.

"Ne znam šta se tada dešavalo. Treba zaboraviti ružne stvari. Budući tim čeka mnogo obaveza i odgovornosti svih ljudi, jer, kažem, sam dolazak Vujoševića neće biti dovoljan. Ipak, dolazak trenera koji ima autoritet u velikoj meri će dovesti u red stanje u reprezentaciji", zaključio je Gašić, koji vjeruje da će bh. košarkaši uspješno proći pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2019. godine, dok bi sam plasman na Mundobasket po njegovom mišljenju bio ogroman uspjeh.

Takođe, spekuliše se da bi, osim Gašića, u strčnom štabu "zmajeva" trebalo da se nađe i jedan od trenera iz BiH, a licitira se s imenom Josipa Pandže, trenera Kaknja, koji je 2015. godine osvojio evropsko zlato s kadetskom reprezentacijom BiH.