Gvozdić: Do pobjede odbranom

Košarkaši Bosne, večeras od 20.15, u hali "Mirza Delibašić" dočekuju u drugom meču finalne serije Lige za prvaka BiH aktuelnog šampiona Igokeu.

Ovo će biti peti međusobni duel "igosa" i "studenata" u Kupu i Ligi za prvaka BiH ove sezone, a više uspjeha do sada imala je Igokea, koja je slavila tri puta. Aleksandrovčani nakon pobjede u subotu 87:71 vode 1:0 u seriji, koja se igra na tri pobjede. Jedini ovosezonski trijumf nad Igokeom Bosna je ostvarila na domaćem terenu poslije produžetka (88:84). Dušan Gvozdić, trener Bosne, respektuje protivnika, ali vidi i šanse svoje ekipe za trijumf na večerašnjem meču.

"Pre svega, za nas je bilo najbitnije na početku sezone da igramo to finale i da to bude u hali 'Mirza Delibašić'. Velika je privilegija igrati sa jednim ovako izvanrednim protivnikom i nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu. Naše šanse vidim u pristupu i energiji, u prvom meču imali smo nešto više od 20 minuta dobre igre, očekujem da povećamo broj dobrih minuta u ovom meču, jer je to nešto što može da nam da nadu za nešto više. Igokea je u prvom meču uspela da promeni ritam i kontroliše utakmicu dobrom odbranom. Sada očekujem našu bolju odbranu, uz koju možemo da se nadamo pobedi", kazao je šef struke Sarajlija.

Gvozdić smatra da će pomoć Sarajevske publike značiti njegovim igračima.

"Kao i tokom cele sezone, značiće nam mnogo, znamo koliko domaći teren znači u sportu, posebno ukoliko je dvorana puna, što se nadam da će biti. Želimo da jednim kvalitetnim pristupom vratimo publici za sve što nam je pružila tokom sezone i da će oni umeti to da cene kao i do sada", zaključio je Gvozdić.

Kapiten Igokee Vuk Radivojević očekuje ozbiljan pristup u meču sa protivnikom kod kojeg vidi određene novitete u igri.

"U drugom meču sa Bosnom, nošenom domaćom publikom, koja će im biti dodatna snaga, neće nam biti lako. Očekujem da maksimalno koncentrisano uđemo u meč i ispoštujemo sve dogovore koje ćemo imati pre utakmice. Kod Bosne su se tokom sezone na većini utakmica u napadu isticali Saša Vasiljević i Goran Ikonić, sada je tu i Maksim Šturanović te još nekoliko mladih momaka koji pokazuju jednu dozu agresivnosti. Nadam se da ćemo uspeti da završimo seriju u što manje utakmica", zaključio je Radivojević.