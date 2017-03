Hardenov dabl-dabl bolji od Vestbrukovog tripl-dabla

Hjuston, Sakramento i Čikago slavili su u večernjem NBA programu u nejdelju.

Šuterski okršaj Hjustona i Oklahome pripao Hjustonu koji je slavio 137:125.

Hjuston je meč praktično prelomio u drugoj četvrtini, ali tempo je opao donekle samo u četvrtoj dionici.

Lu Vilijams je za Rakete postigao 31 poen, a pratili su ga Erik Gordon i Trevor Ariza sa po 24 dok je Džejms Harden meč završio sa 22 poena i 12 asistencija.

Meč ćemo pamtiti po novom, 36. u sezoni tripl-dablu Rasela Vestbruka koji je postigao 39 poena, 11 skokova i 13 asistencija.

Russ picks up triple-double number 36 of the season. #hist0ry. pic.twitter.com/8H5tM2ol36