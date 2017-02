Hjuston povukao dres Jao Minga (VIDEO)

Košarkaški klub Hjuston Rokits povukao je iz upotrebe dres sa brojem 11, koji je nosio Kinez Jao Ming, nekadašnji prvi "pik" na draftu u NBA.

Jao je od 2002. igrao u NBA, a onda je zbog povrede članka propustio cijelu sezonu 2009/10, da bi naredne sezone odigrao samo pet utakmica, poslije čega se povukao.

On je postao prvi igrač koji je izabran sa mjesta broj jedan na draftu a da nikada nije igrao na koledžu u SAD, da bi 2005. oborio rekord po broju glasova za Ol star utakmicu, kada je za njega glasalo 2.558.278 ljudi.

"Nisam znao šta da očekujem kada sam dolazio. Samo sam htio da igram košarku na NBA način, protiv najboljih igrača na svijetu. Samo sam htio da zaslužim da igram na ovom terenu", rekao je ovaj 36-godišnjak na ceremoniji u Hjustonu, koja je održana u noći između petka i subote.

Toj ceremoniji prisustvovali su i komesar NBA Adam Silver, vlasnik Rokitsa Lesli Aleksander, kao i predstavnici brojnih mediji van SAD. Svečanost se održala na poluvremenu utakmice sa Čikagom, koju je Hjuston na kraju dobio sa 121:117.

Njoj su prisustvovali bivši Jaovi saigrači, među kojima su i Trejsi Mekgrejdi, Dikembe Mutombo i Šejn Batije, kao i legende Hjustona Hakim Olajdžuvon, Klajd Dreksler i Kalvin Marfi.

Klub je za ovu utakmicu izdao 175 dodatnih akreditacija.

Roketsi sada imaju šest povučenih dresova iz upotrebe. Jao je sada u društvu Drekslera, Mozesa Melouna, Marfija, Olajdžuvona i Rudija Tomjanovića. Hjuston je odao počast i nekadašnjem generalnom menadžeru Kerolu Dosonu, pošto se transparent sa njegovim inicijalima nalazi pod svodovima hale Tojota centar.

"Osjećam se starim kada vidim ovo, kada vidim ko su ti ljudi gore. Rudi Ti mi je bio trener, a ovdje postoji spomenik Hakimu. Sjećam se da mi je prva utakmica za Rokitse bila kada je klub povlačio njegov dres. Sjećam se da smo gledali ceremoniju u svlačionici i da mi je to bila motivacija da vrijedno radim i igram", rekao je Jao.

On je od početka NBA karijere igrao odlično i podigao je poslovni uspjeh NBA na nove nivoe. Liga je zbog njega postala jako popularna u Kini. Jao je osam puta učestvovao na Ol star utakmicama.

On je od sezone 2005/06 do 2008/09 imao fantastičan prosjek od 21,9 poena i 10,1 skoka po utakmici. On i Kevin Garnet su jedini igrači u tom periodu koji su imali prosjek sa makar 20 poena i 10 skokova.

Ukupni prosjek u karijeri mu je bio 19 poena, 9,2 skoka i 1,9 blokada po utakmici, uz šut iz igre od 52,4 odsto. Karijeru je okončao zbog povreda.

"Kao igrač je jedan od najboljih", rekao je trener Hjustona Majk D'Antoni.

"Predstavljao je nešto što se ne viđa svaki dan - igrača od 2,29 s nevjerovatnim talentom i znanjem košarke. Kada ga upoznate, vidite da je zabavan tip, sjajan za svlačionicu. Toliko toga je doprinio igri. On je pionir i ovo što je klub uradio je sjajno. Ali, zaslužio je sve to, ako ne i više", rekao je D'Antoni.

Yao Ming viu a sua camisola 11 sendo eternizada na madrugada de hoje, a camisola já não mais será usada na equipa de Houston. #ThankYouYao pic.twitter.com/RqO0N5YqrV — Portal Angola (@portalangola) February 4, 2017

(Kuri.rs)