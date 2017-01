Igokea stala na pola puta

Košarkaši Igokee poraženi su u 20. kolu ABA lige u Zagrebu od ekipe Cedevite 78:89, što im je četvrti uzastopni poraz na Jadranu.

Tim iz Aleksandrovca odlično je igrao u prvom poluvremenu, kažnjavao svaku grešku protivnika i na odmor otišao sa sedam poena prednosti (44:37). "Vitamini" su u drugom poluvremenu zaigrali znatno bolje, treći period dobili su 30:19, a do kraja meča rutinski su sve priveli kraju. Najefikasniji u redovima "igosa" bili su Džejms Robinson sa 14 i Strahinja Mićović i Danilo Šibalić sa po 12 poena. Dragan Bajić, trener ekipe, uzrok poraza vidi u problemima u pripremi meča i u padu koncentracije kada se meč lomio.

"Možemo reći da smo nekih 30 minuta dobro parirali ekipi Cedevite, koja je kvalitetniji protivnik. Zbog problema sa povredama prije ove utakmice imali smo samo jedan trening sa desetoricom igrača. Marko Arapović i Karlo Žganec postigli su dosta poena poslije ofanzivnih skokova. Imali smo pad koncentracije i puno grešaka u drugom poluvremenu, što protiv takvog protivnika nije dopustivo. Bilo je dosta dobrih stvari, ali i stvari koje treba popraviti", rekao je Bajić.

Mićović je istakao da ih je Cedevita nadskakala i da se ekipa sada okreće utakmici 21. kola u kojoj u nedelju u Laktašima dočekuju Zadar.

Kod Cedevite najbolji su bili Rašad Džejms sa 19 i Arapović sa 16 poena. Veljko Mršić, trener Cedevite, istakao je da je njegovoj utakmici naporno igranje u Evropi i ABA ligi kao i da je zadovoljan igrama Arapovića te da očekuje da bude još bolji.

"Kako mi možemo iznenaditi neke velike momčadi, tako i nas mogu iznenaditi momčadi koje su u startu, hajmo reći, slabije od nas. Međutim, dečkima nije lako igrati u ovom ritmu. Većinom igramo s momčadima koje se za nas spremaju sedam dana, a mi prije toga odigramo jednu ili dvije utakmice. Što se tiče Arapovića, on se diže. Na početku sezone on si je postavio neke ciljeve koji se u startu nisu ostvarili kako je on to želio i onda je došlo do krize, prije svega do psihičke. Kroz to se može izaći samo radom da se čvrsto spusti na zemlju. To je zorno pokazao u zadnje dvije utakmice, u kojima nam je puno pomogao i očekujem da do kraja sezone nastavi ovako i da bude još bolji", zaključio je Mršić.

Partizan je u derbiju kola poražen u Morači od ekipe Budućnosti 68:74 pa sada oba tima imaju 14 pobjeda i šest poraza. Isti omjer ima i Cedevita, pa nas u preostalih šest kola očekuje neizvjesna borba za drugu poziciju koja donosi prednost domaćeg terena u polufinalu plej-ofa. MZT je u derbiju začelja u Skoplju savladao Mega Leks 75:74. Juče je trebalo da se igraju mečevi Zadar - Krka, FMP - Cibona i Olimpija - Karpoš. Crvena zvezda sutra od 18 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekuje Mornar u posljednjem meču kola.