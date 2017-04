Igrači plaćaju trenerovu kaznu

Igrači Memfis Grizlisa odlučili su da plate kaznu od 30.000 dolara koju je NBA izdao njihovom treneru Dejvidu Fizdejlu.

Fizdejl je poslije poraza od San Antonija (96:82), u drugoj utakmici prve runde plej-ofa, bio izrazito ljut na sudije koje nisu imale isti kriterijum suđenja.

Liga ga je kaznila sa 30.000 dolara, ali su igrači stali u zaštitu trenera, kao što je on stao u njihovu na konferenciji za medije.

"Odmah smo mu rekli – 'Nećes morati da platiš to'", rekao je plejmejker Majk Konli.

Podsjećamo vas na to šta je trener Memfisa rekao na konferenciji poslije utakmice sa San Antonijom.

"Kavaj je imao više slobodnih bacanja nego naša ekipa, objasnite mi to. Naši igrači ne uživaju poštovanje koje zaslužuju, pošto Majk Konli 'ne poludi', on ima stila i samo igra utakmice. Ali neću ih pustiti da nas tretiraju na ovaj način. Znam da (trener San Atonija Greg Popović) ima pedigre, a da sam ja mladi početnik, ali neću ovo dozvoliti. Ovo je neprihvatljivo, ovo je bilo neprofesionalo. Moji igrači su se borili u utakmici i zaslužili pravo da ostanu u igri, a oni nam čak nisu ni dali šansu za to", rekao je Fizdejl, prije nego što je lupio šakom od sto i demonstrativno izašao iz pres sale.

Sparsi vode 2:0, a naredna dva susreta igraju se u Memfisu.

(B92)