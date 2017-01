Izabrane petorke za All Star utakmicu

Glasovima navijača, medija i košarkaša izabrane su petorke za All Star meč, a Rasela Vestbruka nema u timu Zapada, iako ove sezone prosječno bilježi tripl-dabl.

Prema glasovima 50 odsto od navijača, odnosno po 25 odsto medija i igrača, prednost ispred Vestbruka dobili su Stefen Kari (Golden Stejt Voriors) i Džejms Harden (Hjuston Rokets).

Pored spomenutog tandema, ekipu sa Zapada kompletiraju i Kevin Durent (Golden Stejt Voriors), Kavaji Lenard (San Antonio Spars) i Entoni Dejvis (Nju Orleans pelikans), dok su prvoj petorci Istoka Kajri Irving (Klivlend Kavalirs), Demar Derozan (Toronto Reptors), Džimi Batler (Čikago Buls), Lebron Džejms (Klivlend Kavalirs) i Janis Adetokumbo (Milvoki Baks).

NBA All Star vikend održava se od 17. do 19. februara u Nju Orleansu.

ICYMI, the Inside the NBA crew revealed the starting lineups for the 2017 All-Star Game



Eastern Conference: https://t.co/fmcbwzdUVK pic.twitter.com/xGTLPV7Yzy