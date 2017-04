Jokić je novi Šakil O' Nil

Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić u posljednjem meču ligaškog dela NBA sezone zabilježio je statistiku koja se nije dogodila još od ere Šakila O’ Nila.

Srpski reprezentativac je u pobjedi njegovog tima nad Oklahomom (111:105) za 40 minuta igre imao učinak od 29 poena, 16 skokova, osam asistencija, pet blokada i jednu ukradenu loptu.

To je bio prvi put da je neko na jednom meču zabilježio statistiku kao i legendarni NBA igrač.

Iako Nagetsi nisu uspjeli da odbrane osmu poziciju koja bi ih odvela na megdan Voriorsima, Bličer report vidi Jokića kao glavni razlog što je Denver uopšte bio u poziciji da se ove sezone bori za plej-of.

Od ulaska u startnu petorku u decembru, njegove brojke su konstantno dobre, a Jokićeva mogućnost da poentira i dodaje loptu ga je “lansirala" na treću poziciju već poslije druge NBA sezone.

Fantastičnu sezonu, bivši igrač Mega Leksa, završio je sa prosječnim učinkom od 16,7 poena, 9,8 skokova, 4,9 asisencija, uz procenat šuta iz igre od 57,8.

29 points, 16 rebounds, 8 assists, 5 blocks and the @Nuggets win for Nikola Jokic! #MileHighBasketball pic.twitter.com/F8fE2kPKoY