Jokić o Mileru: On je moj košarkaški otac

Poslije završene sezone u kojoj je bilježio sjajne partije, centar Denver Nagetsa Nikola Jokić govorio je o velikoj ulozi saigrača Majka Milera u njegovom napretku, ali i velikom prijateljstvu koje ima sa iskusnim igračem.

Pored šest tripl-dablova koje je ostvario ove sezone, srpski reprezentativac je prosječno bilježio 16,7 poena, 9,8 skokova i 4,9 asistencija po meču zbog čega spada u najuži krug igrača koji su najviše napredovali u NBA ligi.

Veliku ulogu u sjajnim igrama nekadašnjeg igrača Mega Leksa imao je veteran Nagetsa Majk Miler.

"Teško da mogu da vam opišem šta je sve uradio za mene. Kada promašim nekoliko šuteva, prilazio mi je i govorio da šutiram više, jer ću pogoditi. Ulivao mi je samopouzdanje, vikao na mene, terao da radim prave stvari. Lako je kada na klupi imate oči koje igraju za vas", rekao je Jokić u intervjuu za "Sportingnews".

Pored pomoći koju Jokić dobija od Milera na terenu, dvojica igrača i van terena imaju i sjajan odnos a Jokić ističe da je Miler njegov najbolji prijatelj.

"On je moj otac, košarkaški otac. Prvi mi je prišao, bio sam mlad, nisam želeo da razgovaram, ali on je razgovarao sa mnom. Znam celu njegovu porodicu. Da budem iskren, kada sam ga prvi put upoznao pomislio sam da je malo čudan, ali on je sjajan, veteran, lider, pravi vođa ekipe."

Pohvale koje je dobio od Jokića, Miler je vrlo umejšno umio da uzvrati, poredeći ga sa španskim centrima Pau i Markom Gasolom.

"Nikola mnogo podsjeća na Marka Gasola, jer može da dominira sa 8 poena, 14 skokova i 12 asistencija a nekad je Pau Gasol i isporuči vam 30 poena i 20 skokova. Jednostavno je poseban igrač", izjavio je Miler.

Nikola Jokic and Mike Miller have the NBA's most underrated friendship. https://t.co/GgY5cSawVm pic.twitter.com/Q1GSwmtEXE — Sporting News (@sportingnews) April 14, 2017

Jokić i Miler imaju i poseban način zagrevanja prije utakmice pošto igraju basket jedan na jedan, i tu je, prema riječima Milera, bolji Jokić.

"Obično me dobije, ali dobro se zabavljamo, a uz to mu pomaže da se opusti i koncentriše na utakmicu", zaključio je iskusni igrač.

Denver Nagetsi su sezonu završili na devetoj poziciji Zapada sa 40 pobeda i 42 poraza i malo im je nedostajalo da uđu u plej of s obzirom na to da su osmoplasirani Portland Trejlblejzersi sezonu završili sa skorom 41/41.

