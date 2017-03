Jokić srušio Kralja

Denver je pred svojim navijačima ubjedljivo savladao Klivlend i trijumfovao rezultatom 126:113.

Imali su Nagetsi prednost već nakon prve četvrtine u kojoj je postignuto ukupno 65 poena, da bi u drugoj dionici vođstvo dodatno povećali pa su na odmor otišli sa plus 14 (73:59).

Pokušali su Kavalirsi da se vrate u meč, ali ovo je jednostavno bilo Denverovo veče.

Nikola Jokić je na parketu vodio veliku borbu sa Lebronom Džejmsom i duel završio sa novim dabl-dabl učinkom sa 16 poena i 10 skokova, a za tripl-dabl su mu nedostajale tri asistencije.

Najefikasniji u Denveru bio je Geri Haris sa 21 poenom, a Vil Barton je dodao poen manje.U Klivlendu je najubjedljiviji bio Kajri Irving sa 33 poena, a dvocifren učinak imali su još Deron Vilijamsa sa 19 i Lebron Džejms sa 18 poena.

Navijače Denvera posebno je oduševila Jokićeva igra protiv Lebrona Džejmsa, pa je, logično, i prvo pitanje za Džokera nakon meča bilo da li će dugo razmišljati o situaciji u kojoj je preko Kralja pogodio koš.

"Ne... Razmišljao sam samo o potezu koji treba da napravim, samo sam želio da postignem koš... Uopšte nisam razmišljao o tome da li je to Lebron, samo sam želeo da postignem koš i to je to", skromno je objasnio Jokić.

"Nisam imao neki poseban potez, nemam to, samo uzimam šta mi utakmica pruža. Pokušao sam da uđem u reket i na kraju je to bio lak šut", dodao je Jokić.

Trener Meloun je nakon meča izjavio da bi ovaj potez mogao da bude veoma važan za Jokića jer sada zna da može da nadigra i postigne koš i protiv vjerovatno najboljeg igrača na planeti jer ima mnogo samopouzdanja, a to je veoma važno za svakog igrača.

"Osjećao sam se dobro, izborio sam se sa njegovim blokom. Imao sam dovoljno samopouzdanja u svoj šut i imao sam dobar osećaj", kratko je prokomentarisao srpski centar.

Klivlend je u trećoj četvrtini prišao Denveru na pet poena razlike, ali Nagetsi su imali odličan odgovor.

"Mislim da smo svi imali dobru utakmicu. Mislim da je Džamal postigao tri vezane trojke, bio je veoma dobar i svi koji su ulazili sa klupe su bili odlični. Nismo dozvoljavali da nam preseku napade i to je bilo veoma važno, a imali smo i više od 30 asistencija. Zaista dobar meč", kaže Jokić.Na pitanje da li mu je ovo najveća pobjeda u godini, Jokić se prisetio još jedne.

"Pa, pobjedili smo i Golden Stejt, ali vjerovatno jedna od dvije najbolje pobjede u sezoni. Ovo je samo pobjeda. Možda smo ih iznenadili, možda smo iznenadili sve, ali to smo mi - mi iznenađujemo ljude. Sljedeći meč igramo u Indijani. Biće teška utakmica. Pobjedili smo ih u Londonu, u drugačijoj atmosferi, ali daćemo sve od sebe da pobedimo ponovo", poručio je on.

