KS BiH pred stečajem zbog finansijskog duga

Nakon vanredne sjednice Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH, koja je održana danas u Sarajevu, generalni sekretar Dubravko Barbarić kazao je da se savez zbog finansijskog duga u iznosu od oko 2,5 miliona KM nalazi pred stečajnim postupkom.

"Otvoreno mogu pričati o svemu u KS BiH, jer godinu dana radim volonterski i nije me stid. KS BiH se nalazi pred kolapsom i to je činjenica. U savez su ušli SIPA i Tužilaštvo i utvrdilo se, naknadno, s punim razlogom. Ušle su i finansijska policija i porezne uprave i ispostavilo se, isto tako, s punim pravom. KS BiH po mnogim osnovama nije djelovao u skladu sa zakonom i to smo naslijedili. Mogu čak reći da ništa nije bilo u skladu sa zakonom. Od sitnica do krupnih stvari, kao što su porezne obaveze. Tužilaštvo će utvrditi ko je odgovoran za ovo stanje u kojem se KS BiH nalazi“, kazao je Barbarić.

Dodao je da su porezne uprave i njihovi inspekcijski organi došli do poražavajućih brojki za KS BiH kada je riječ o dugovanjima na ime neplaćenih poreza.

"KS BiH je na ime PDV-a dužan 650.000 KM, od čega oko 150.000 ide na kamate. Federalna porezna uprava utvrdila je da je KS BiH u ovom trenutku dužan 465.000 KM, a oko 132.000 su samo kamate. Time se KS BiH našao u nezavidnoj poziciji. Čekao me je veliki izazov kada sam došao u savez, a to je dug od oko 1,4 milion KM, koji je za 100.000 umanjen. Međutim, sada je utvrđeno da je naš dug uduplan. Struktura duga je sada prilično jasna i zna se prema kome koliko se duguje. Ipak, to situaciju ne čini ništa boljom. Naš dug prema osnovu poreza je oko 1,2 milion KM, a ako uzmemo u obzir ove parametre i činjenicu da imamo godišnji prihod između 1,5 i 1,7 milion KM, a ukupni dug nam je 2,4 miliona, jasno je da je KS BiH pred stečajem i pred kolapsom", naglasio je Barbarić.

Dodao je da državni aparat u BiH u sport uglavnom ulazi sa represivnim mjerama, te da je vrijeme da se uključi u njegov rad i na kontruktivan način.

"Neki su obećali pomoć, ali za sada nema rezultata. Imamo problema s takvim stvarima kao što su činjenica da je Federalna vlada prošle godine odobrila 150.000 KM za KS BiH, ali zbog prepucavanja na političkoj razini niko nije vidio niti marke od tih sredstava. Da ne govorimo onda o tome šta možemo očekivati u ovoj i narednim godinama. Ovo nije moje, ni članova UO, ovo je državno i ne očekujemo da država ulazi sa represivnim aparatom, nego da bude i konstruktivna", istakao je Barbarić i potom iznio konkretan zahtjev KS BiH:

"Zaista očekujemo da se država uključi u nešto što je državno. Svi ljudi koji ovdje sjede su volonteri i vole košarku. Moramo biti svjesni da osim objektivne potvrde državnosti BiH, s kojom imamo mnogo problema, postoji i nešto što je subjektivna potvrda, a to su sport, nauka i umjetnost. Ovdje nema te vrste samosvijesti među političarima da to sebi priznaju. Očekujemo maksimalnu podršku države u rješavanju problema kada je riječ o porezima. Možemo se nositi s dugovanjima za hotele, prevoznike, dobavljače ili kreditnim obavezama, ali sa poreznim dugom ne možemo. Javno pozivamo da, na tragu onoga što se dešavalo u nogometu, Ministarstvo civilnih poslova formira komitet za spas bh. košarke. Ministra Adila Osmanovića i tim, koji želi da okupi i da u narednim sedam dana sazove takav komitet i sve relevantne ljude u bh. košarci, kako bi se ne samo riješili problemi dugova po osnovu poreza, nego i utrti put sistemskom rješenju finansiranja sporta u BiH."

Barbarić je rekao da ukoliko se nešto ne dogodi u narednih sedam dana javnost može očekivati da će kancelarija KS BiH biti zatvorena, što bi značilo obustavljanje svih aktivnosti u ovom sportu, od klupskih do reprezentativnih.

Sejo Bukva, jedan od dva potpredsjednika UO KS BiH, dodao je da je aktuelno rukovodstvo saveza u prošloj godini osiguralo vrhunske uslove za devet reprezentativnih selekcija, a da je pri tome zabilježeno pozitivno poslovanje. Iskoristio je priliku i zahvalio se svim saradnicima u UO, koji je prema njegovim riječima, djelovao kao tim i sve odluke donosio jednoglasno, bez uplitanja nacionalnih interesa.