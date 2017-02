Karadžić nasljednik Marine Maljković

Nekedašnji košarkaš Crvene zvezde Stevan Karadžić imenovan je za selektora ženske košarkaške reprezentacije Srbije.

Upravni odbor KSS donio je odluku da Karadžić naslijedi Marinu Maljković, predvodi evropske šampionke i bronzane sa OI u Riju, na prvenstvu Starog kontinenta u Českoj i pokuša da odbrani zlatnu medalju.

Ujedno, imenovani su i selektori mlađih kategorija u obje konkurenciji, pa će tako Vladimir Ðokić predvoditi muški tim do 20 godina, Vladimir Jovanović selekciju do 18, Slobodan Klipa do 16 godina, a Zoran Todorović je ostao selektor univerzitetske selekcije.

Za selektora ženske selekcije do 20 godina postavljen je Bogdan Bulj, MIloš Pavlović predvodiće djevojke do 18 godina, a Zoran Tir selekciju do 16 godina.