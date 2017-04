Kavsi došli do druge pobjede, Sparsi ubjedljivi

Klivlend Kavalirsi su došli do druge pobjede protiv Indijane u osmini finala plej ofa NBA lige. Kavsi su u drugom meču slavili sa 117:111.

Na samom otvaranju meča Indijana je imala prednost i mini seriju od 5:0, ali je Klivlend veoma brzo uspo da zaigra na prepoznatljiv način. Prvi poen na meču postigla je Indijana nakon nešto više od minut igre.

Indijana je u završnici prve četvrtine još jednom uspjela da dođe do vođstva, ali na kratko. Od tada su Kavsi samo povećavali prednsot koja je bila najveća na završetku trećeg perioda i iznosila je 19 poena.

Kavalirsi su u završnici donekle usporili ritam, odbrana je posustala a prednost se istopila, a Indijana je napravil seriju od osam poena pa smo gledali veoma zanimljivih nekoliko posljednjih minuta koji su podsjetili na prvi meč u kome je Klivlend slavio sa samo poenom razlike. Ipak, nisu Pejsersi uspjeli da odu ispod sedam poena zaostatka sve do 19 sekundi prije kraja meča kada je Pol Džordž pogodio trojku za 113:109.

Kyrie (37), Love (27) & LeBron (25) all score 25+ in playoffs for first time in Big 3 era. @cavs beat @Pacers 117-111 to take Game 2. pic.twitter.com/DEoF00B4lV — NBA (@NBA) April 18, 2017

Sve je nakon faula Majlsa Tarnera riješio Kevin Lav sa dva pogođena slobodna bacanja, a nakon njega je dva puta precizan bio i Irving.

Kajri Irving i Lebron Džejms pamtiće ovo veče i po tome što su svoja imena rekordima upisali u istoriju NBA plej ofa. Irving je po broju poena postignutim u plej of mečevima od ovog susreta drugi igrač Kavsa, a Džejms je broj tri svih vremena po broju ukradenih lopti u plej of utakmicama. Iza njega je, na četvrtom mjestu, ostao Medžik Džonson.

Najbolji u drugoj pobjedi Klivlenda bio je Kajri Irving sa 37 poena (četiri trojke). Kevin Lav meč je završio sa 27 poena, ali uz dabl-dabl jer je zabilježio i 11 skokova, čak 10 u odbrani. Lebron Džejms je takođe imao dabl-dabl učinak sa 25 poena, 10 skokova (sve u odbrani), a upisao je i sedam asistencija. Za Džejmsovu statistiku večeras su bile bitne i četiri ukradene lopte, a imao je i četiri blokade. Sjajan posao je obavio i Tristan Tomson sa 10 skokova, po pet u napadu i odbrani.

U Indijani se istakao Pol Džordž sa 32 poena (četiri trojke), uz osam skokova (sedam u odbrani) i sedam asistencija. Džef Tig je pratio sa 23 poena, a 16 je postigao Tadeus Jang.

Treći meč ove serije igraće se za tri dana, 21. aprila.

I San Antonio poveo 2:0

Nakon što je to pošlo za rukom Klivlendu u duelu sa Indijanom, i San Antonio je u svojoj seriji osmine finala plej ofa NBA lige poveo sa 2:0 protiv Memfisa.

Slavio je San Antonio u drugom meču sa 96:82.

San Antonio je furiozno otvorio meč i napravio do poluvremena veliku razliku, dok su je sa druge strane Memfis izgledao kao ekipa koja i ne želi da igra.

Brojali su Sparsi i do +26 prije nego što su se Grizlisi trgli i odlučili da ovaj meč učine bar zanimljivim. U dvije serije, Memfis je uspio da smanji razliku i dođe čak i do samo četiri poena zaostatka na oko sedam minuta prije kraja. Tada je proradila "mašina" pa je prednost na kontu Sparsa ponovo počela da raste (uz seriju od 13:0), a Lenard i ekipa su stigli do druge pobjede u seriji.

Najbolji u drugoj pobjedi San Antonija bio je Kavai Lenard koji je uz 37 poena doao i 11 skokova (10 u odbrani) za dabl-dabl. Intersantno, Lenard nije ubacio niti jednu trojku. Toni Parker bio je drugi strijelac Sparsa sa 15 poena, od čega tri trojke. Deni Grin dodao je 12 poean,a Lamarkus Oldridž 11. Pau Gasol je duel završio sa 10 poena.

A 26 point lead is down to 10. @spurs hold 75-65 lead on @memgrizz after 3 on @NBAonTNT.



Kawhi: 27 PTS. Randolph: 16 PTS, 10 REB, pic.twitter.com/RVgr4r6Bae — NBA (@NBA) April 18, 2017

Lenard je na ovom meču zabilježio rekord karijere po broju postignutih poena, a pogodio je svih 19 slobodnih bacanja.

Memfis je u igri držao Majk Konli sa 24 poena i osam asistencija. Zak Rendolf zabilježio je dabl - dabl sa 18 poena i 10 skokova. Mark Gasol je ubacio 12 poena uz šest skokova (četiri odbrambena).

(Sportklub.rs)